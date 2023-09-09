В Минобороны раскрыли потери ВСУ за неделю на Херсонском направлении

Российские войска за неделю ликвидировали до 355 бойцов ВСУ на Херсонском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также в военном ведомстве указали, что ВС РФ уничтожили на этом направлении пять украинских диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, ВСУ лишились танка, 32 автомобилей и 12 артиллерийских орудий.