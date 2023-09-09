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Опубликовано 9 сентября 2023, 10:22

В Минобороны раскрыли потери ВСУ за неделю на Херсонском направлении

МО: ВС РФ уничтожили за неделю до 355 бойцов ВСУ на Херсонском направлении

Российские войска за неделю ликвидировали до 355 бойцов ВСУ на Херсонском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Также в военном ведомстве указали, что ВС РФ уничтожили на этом направлении пять украинских диверсионно-разведывательных групп. Кроме того, ВСУ лишились танка, 32 автомобилей и 12 артиллерийских орудий.

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Ранее в Минобороны заявили, что корабли Черноморского флота уничтожили три украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать Крымский мост. А самолёты морской авиации в акватории Чёрного моря западнее Крыма ликвидировали четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ, их численность — до 50 украинских военнослужащих.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Иван Косицын
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