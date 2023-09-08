Шойгу лично вручил "Золотую звезду" трём героям СВО за прорыв обороны ВСУ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично наградил медалью "Золотая звезда" за подвиги на спецоперации трёх Героев России: Сергея Наймушина, Владислава Журавлёва и Алексея Кривулю. Минобороны публикует кадры награждения.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу наградил медалью "Золотая звезда" Героев России. Видео © t.me / Минобороны РФ

"Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами — высочайшая оценка вашего ратного труда. Уверен, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, нашему делу. Ну и, естественно, пожелание, чтобы все были живы, здоровы, а главное — выполнили задачу. Поздравляю вас!" — сказал министр.

Наймушин — командир мотострелковой бригады, Журавлёв руководит огнемётной ротой РХБЗ, а Кривуля возглавляет мотострелковый взвод. Все они, как подчеркнули в Минобороны, заслужили звание Героя России и награду за проявленные мужество и отвагу в ходе СВО.

При освобождении одного из населённых пунктов благодаря манёвру бригады Наймушина российские силы смогли прорвать оборону ВСУ, зайдя в тыл. Огнемётная рота РХБЗ под руководством Журавлёва во время наступления ВС РФ смогла уйти из-под контрбатарейного огня противника, а затем с резервной позиции нанести ему поражение. Это позволило российским войскам прорвать оборону ВСУ и улучшить положение по переднему краю. А Кривуля возглавил роту, когда её командира эвакуировали с тяжёлым ранением. Боец организовал вывод сослуживцев из окружения, а сам взял огонь артиллерии на себя.