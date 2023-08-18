В Минобороны рассказали о подвиге младшего сержанта Шубина в зоне СВО
МО РФ: Младший сержант Шубин смог под обстрелом передать координаты орудий ВСУ
Оператор расчёта станции артиллерийской разведки танковой бригады группировки младший сержант Егор Шубин в одном из боёв на Южно-Донецком направлении, находясь под миномётным огнём, смог определить координаты вражеской артиллерии и передать их в командный пункт. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.
"В ходе одного из боёв, несмотря на непрекращающийся миномётный обстрел украинских войск, младшему сержанту Шубину удалось лично определить координаты артиллерийских орудий ВСУ и передать информацию об их местоположении на командный пункт", — приводит слова военного РИА "Новости".
Чехов подчеркнул, что военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют профессионализм и самоотверженность при выполнении боевых задач.
Ранее в Минобороны РФ раскрыли подробности подвига танка "Алёша", за который экипажу присвоят звания Героев России. Экипаж боевой машины в одиночку уничтожил целую колонну ВСУ, в составе которой было восемь единиц бронированной техники.
t.me / Минобороны России