В Минобороны рассказали о подвиге младшего сержанта Шубина в зоне СВО

Оператор расчёта станции артиллерийской разведки танковой бригады группировки младший сержант Егор Шубин в одном из боёв на Южно-Донецком направлении, находясь под миномётным огнём, смог определить координаты вражеской артиллерии и передать их в командный пункт. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"В ходе одного из боёв, несмотря на непрекращающийся миномётный обстрел украинских войск, младшему сержанту Шубину удалось лично определить координаты артиллерийских орудий ВСУ и передать информацию об их местоположении на командный пункт", — приводит слова военного РИА "Новости".