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Опубликовано 18 августа 2023, 04:48
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В Минобороны рассказали о подвиге младшего сержанта Шубина в зоне СВО

МО РФ: Младший сержант Шубин смог под обстрелом передать координаты орудий ВСУ

Оператор расчёта станции артиллерийской разведки танковой бригады группировки младший сержант Егор Шубин в одном из боёв на Южно-Донецком направлении, находясь под миномётным огнём, смог определить координаты вражеской артиллерии и передать их в командный пункт. Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

"В ходе одного из боёв, несмотря на непрекращающийся миномётный обстрел украинских войск, младшему сержанту Шубину удалось лично определить координаты артиллерийских орудий ВСУ и передать информацию об их местоположении на командный пункт", — приводит слова военного РИА "Новости".

Чехов подчеркнул, что военнослужащие группировки войск "Восток" проявляют профессионализм и самоотверженность при выполнении боевых задач.

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Ранее в Минобороны РФ раскрыли подробности подвига танка "Алёша", за который экипажу присвоят звания Героев России. Экипаж боевой машины в одиночку уничтожил целую колонну ВСУ, в составе которой было восемь единиц бронированной техники.

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t.me / Минобороны России

Кузьма Спирин
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