Командир роты, старший лейтенант Алексей Хименко рассказал, как его отряд пехоты отбил танковую атаку ВСУ на Соледарском направлении. Сегодня в Кремле он получил медаль "Золотая Звезда" Героя России из рук президента Владимира Путина. В беседе с Лайфом он признался, что не знал точной причины приглашения в Кремль.

Российский боец рассказал о подвиге и получении награды. Видео © LIFE

"Мне позвонили из Министерства обороны, и я уже здесь узнал, что дадут звезду Героя. На Соледарском направлении был прорыв противника: попёрла техника, танки, БМП, пехота", — скромно рассказывает о подвиге военнослужащий.

Украинскую атаку отбили без потерь, вспоминает он. По его признанию, было страшно, ведь только дураки ничего не боятся, но боец знал, что нужно действовать. Уже сегодня военнослужащий возвращается на фронт, которой называет "местом работы". Тем более что сам он из ЛНР и защищает Родину с 2014 года.