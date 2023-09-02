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2 сентября, 17:21

Комбат "Ахмата" награждён орденом Мужества посмертно

Командира батальона "Ахмата" Писаренко наградили орденом Мужества посмертно

<p>Евгений Писаренко. Обложка © <a href="https://t.me/AptiAlaudinovAKHMAT/1613" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Апти Алаудинов "АХМАТ"</p>

Евгений Писаренко. Обложка © Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"

Погибший в начале июля командир батальона спецназа "Ахмат" Евгений Писаренко посмертно награждён орденом Мужества и медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что ушедшие боевые товарищи, их имена и подвиги остаются в памяти.

"Одним из таких был командир батальона спецназа "Ахмат" Евгений Писаренко... Накануне наш дорогой брат, боевой генерал, заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апти Алаудинов, передал отцу Евгения Валерию Писаренко удостоверение к государственной награде — ордену Мужества. Кроме того, я принял решение посмертно наградить Евгения Писаренко медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой", написал глава региона в своём телеграм-канале.

Кадыров напомнил, что Писаренко, имевший позывной Большой, во время штурма Марьинки, несмотря на плотный огонь врага, сумел вывести раненых товарищей, после чего вернулся и продолжил бой. Политик отметил, что он "пал геройской смертью и вписал своё имя в список достойнейших защитников Отечества".

Глава региона подчеркнул, что на передовой на данный момент находится и брат Писаренко. Именно благодаря таким патриотам и "торжествовала справедливость во все времена", а наши враги "терпели сокрушительное поражение".

"Другого итога не будет и на этот раз!" заключил он.

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Напомним, о смерти Евгения Писаренко 3 июля сообщил командир "Ахмата" Апти Алаудинов. Он поблагодарил родителей Большого, вырастивших "такого героя".

Матвей Константинов
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