Комбат "Ахмата" награждён орденом Мужества посмертно

Погибший в начале июля командир батальона спецназа "Ахмат" Евгений Писаренко посмертно награждён орденом Мужества и медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что ушедшие боевые товарищи, их имена и подвиги остаются в памяти.

"Одним из таких был командир батальона спецназа "Ахмат" Евгений Писаренко... Накануне наш дорогой брат, боевой генерал, заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апти Алаудинов, передал отцу Евгения Валерию Писаренко удостоверение к государственной награде — ордену Мужества. Кроме того, я принял решение посмертно наградить Евгения Писаренко медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой", — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Кадыров напомнил, что Писаренко, имевший позывной Большой, во время штурма Марьинки, несмотря на плотный огонь врага, сумел вывести раненых товарищей, после чего вернулся и продолжил бой. Политик отметил, что он "пал геройской смертью и вписал своё имя в список достойнейших защитников Отечества".

Глава региона подчеркнул, что на передовой на данный момент находится и брат Писаренко. Именно благодаря таким патриотам и "торжествовала справедливость во все времена", а наши враги "терпели сокрушительное поражение".

"Другого итога не будет и на этот раз!" — заключил он.