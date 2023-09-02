Комбат "Ахмата" награждён орденом Мужества посмертно
Командира батальона "Ахмат" Писаренко наградили орденом Мужества посмертно
Евгений Писаренко. Обложка © Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"
Погибший в начале июля командир батальона спецназа "Ахмат" Евгений Писаренко посмертно награждён орденом Мужества и медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой", сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что ушедшие боевые товарищи, их имена и подвиги остаются в памяти.
"Одним из таких был командир батальона спецназа "Ахмат" Евгений Писаренко... Накануне наш дорогой брат, боевой генерал, заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апти Алаудинов, передал отцу Евгения Валерию Писаренко удостоверение к государственной награде — ордену Мужества. Кроме того, я принял решение посмертно наградить Евгения Писаренко медалью "За заслуги перед Чеченской Республикой", — написал глава региона в своём телеграм-канале.
Кадыров напомнил, что Писаренко, имевший позывной Большой, во время штурма Марьинки, несмотря на плотный огонь врага, сумел вывести раненых товарищей, после чего вернулся и продолжил бой. Политик отметил, что он "пал геройской смертью и вписал своё имя в список достойнейших защитников Отечества".
Глава региона подчеркнул, что на передовой на данный момент находится и брат Писаренко. Именно благодаря таким патриотам и "торжествовала справедливость во все времена", а наши враги "терпели сокрушительное поражение".
"Другого итога не будет и на этот раз!" — заключил он.
Напомним, о смерти Евгения Писаренко 3 июля сообщил командир "Ахмата" Апти Алаудинов. Он поблагодарил родителей Большого, вырастивших "такого героя".