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3 июля, 15:51

Алаудинов сообщил о гибели командира отряда "Ахмат" Писаренко

В зоне спецоперации погиб командир отряда спецназа "Ахмат" Евгений Писаренко. Об этом сообщил командир "Ахмата" Апти Алаудинов.

"Спасибо родителям, вырастившим такого героя. Писаренко Евгений Валерьевич — Царствия тебе небесного, и пусть земля тебе будет пухом. Большой человек с большим сердцем!" — написал Алаудинов в телеграм-канале.

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А ранее заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал, что украинские военные несут большие потери в Марьинке.

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t.me / AptiAlaudinovAKHMAT

Александра Вишнякова
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