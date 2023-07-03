Алаудинов сообщил о гибели командира отряда "Ахмат" Писаренко
В зоне спецоперации погиб командир отряда спецназа "Ахмат" Евгений Писаренко. Об этом сообщил командир "Ахмата" Апти Алаудинов.
"Спасибо родителям, вырастившим такого героя. Писаренко Евгений Валерьевич — Царствия тебе небесного, и пусть земля тебе будет пухом. Большой человек с большим сердцем!" — написал Алаудинов в телеграм-канале.
А ранее заместитель командующего 2-м армейским корпусом, командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов рассказал, что украинские военные несут большие потери в Марьинке.
t.me / AptiAlaudinovAKHMAT