Кадыров и Делимханов в прямом эфире ответили "шайтанам и сплетникам"

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с депутатом Государственной думы Адамом Делимхановым вышел в прямой эфир в социальной сети, где опроверг слухи о своей болезни и пропаже народного избранника.

Кадыров в прямом эфире опроверг слухи о своей болезни и пропаже Делимханова. Видео © Instagram* (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / ramzan__kadir

На видео Кадыров показал, как вместе с Делимхановым сидит на кухне и пьёт чай. Тем самым он опроверг слухи о собственной болезни, а также пропаже депутата. На подобные сообщения глава Чечни ответил фразой "Собака лает, караван идёт".