Регион

Уведомления отключены

2 июля, 20:52

Кадыров и Делимханов в прямом эфире ответили "шайтанам и сплетникам"

Кадыров в прямом эфире опроверг слухи о своей болезни и пропаже Делимханова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с депутатом Государственной думы Адамом Делимхановым вышел в прямой эфир в социальной сети, где опроверг слухи о своей болезни и пропаже народного избранника.

Кадыров в прямом эфире опроверг слухи о своей болезни и пропаже Делимханова. Видео © Instagram* (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / ramzan__kadir

На видео Кадыров показал, как вместе с Делимхановым сидит на кухне и пьёт чай. Тем самым он опроверг слухи о собственной болезни, а также пропаже депутата. На подобные сообщения глава Чечни ответил фразой "Собака лает, караван идёт".

"Дальше будем продолжать выполнять поставленные задачи. А всем шайтанам и сплетникам хотим сказать: "Ахмат" — сила", — ответил Делимханов, при этом продемонстрировав дату на телефоне 2 июля.

Пушилин: Словам Кадырова о состоянии Делимханова можно доверять

Пушилин: Словам Кадырова о состоянии Делимханова можно доверять

Напомним, ранее сообщалось о "ранении" Адама Делимханова, соответствующий фейк запустили украинские СМИ. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявлял, что не может связаться с политиком, но, как рассказал позже, этим он хотел "подлить масла в огонь". Позже эти слухи опроверг командир "Ахмата" Апти Алаудинов и сам Делимханов указал на лживость "укронацистской пропаганды".

Обложка ©

Instagram* (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / ramzan__kadir

Юлия Коновалова
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • Политика России
  • Политика
  • Чеченская Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров