Кадыров и Делимханов в прямом эфире ответили "шайтанам и сплетникам"
Кадыров в прямом эфире опроверг слухи о своей болезни и пропаже Делимханова
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров вместе с депутатом Государственной думы Адамом Делимхановым вышел в прямой эфир в социальной сети, где опроверг слухи о своей болезни и пропаже народного избранника.
Кадыров в прямом эфире опроверг слухи о своей болезни и пропаже Делимханова. Видео © Instagram* (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / ramzan__kadir
На видео Кадыров показал, как вместе с Делимхановым сидит на кухне и пьёт чай. Тем самым он опроверг слухи о собственной болезни, а также пропаже депутата. На подобные сообщения глава Чечни ответил фразой "Собака лает, караван идёт".
"Дальше будем продолжать выполнять поставленные задачи. А всем шайтанам и сплетникам хотим сказать: "Ахмат" — сила", — ответил Делимханов, при этом продемонстрировав дату на телефоне 2 июля.
Напомним, ранее сообщалось о "ранении" Адама Делимханова, соответствующий фейк запустили украинские СМИ. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявлял, что не может связаться с политиком, но, как рассказал позже, этим он хотел "подлить масла в огонь". Позже эти слухи опроверг командир "Ахмата" Апти Алаудинов и сам Делимханов указал на лживость "укронацистской пропаганды".
Instagram* (заблокирован в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / ramzan__kadir