Пушилин: Словам Кадырова о состоянии Делимханова можно доверять
Словам главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова о состоянии депутата Госдумы Адама Делимханова можно доверять, заявил Лайфу врио главы ДНР Денис Пушилин.
Пушилин заявил, что доверяет словам Кадырова о состоянии Делимханова. Видео © LIFE
"Я, находясь на форуме сейчас, не имел возможности пообщаться с нашим большим другом Адамом Делимхановым. Но, как заявил Рамзан Ахматович [Кадыров], с ним всё в порядке. А его словам можно верить", — сказал он.
Напомним, о "ранении" Адама Делимханова стало известно 14 июня, соответствующий фейк запустили украинские СМИ. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявлял, что не может связаться с политиком, однако, как он объяснил позже, хотел таким образом "подлить масла в огонь". Позже эти слухи опроверг командир "Ахмата" Апти Алаудинов и сам Делимханов, указав на лживость "укронацистской пропаганды".
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