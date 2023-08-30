Кадыров заявил, что дважды обязан Путину жизнью

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов выполнить любой приказ президента России Владимира Путина, которому он обязан жизнью — и не один раз, а дважды.

"Не устану повторять в очередной раз и снова скажу с гордостью: я пехотинец Верховного главнокомандующего России и не принадлежу сам себе. Я принадлежу религии, Родине и её интересам. И я готов выполнить любой приказ Владимира Владимировича, даже если итогом станет смерть", — написал он в телеграм-канале, добавив, что дважды обязан жизнью главе государства.

Так Кадыров прокомментировал заявления "обиженных на Россию недоделанных политологов в иностранных изданиях", которые пророчили главе Чечни скорую гибель. Он добавил, что такие инфовбросы призваны посеять рознь внутри РФ.