Кадыров заявил, что дважды обязан Путину жизнью
Кадыров заявил о готовности выполнить любой приказ Путина даже ценой своей жизни
Глава Чечни Рамзан Кадыров и президент РФ Владимир Путин. Обложка © Телеграм-канал Kadyrov_95
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов выполнить любой приказ президента России Владимира Путина, которому он обязан жизнью — и не один раз, а дважды.
"Не устану повторять в очередной раз и снова скажу с гордостью: я пехотинец Верховного главнокомандующего России и не принадлежу сам себе. Я принадлежу религии, Родине и её интересам. И я готов выполнить любой приказ Владимира Владимировича, даже если итогом станет смерть", — написал он в телеграм-канале, добавив, что дважды обязан жизнью главе государства.
Так Кадыров прокомментировал заявления "обиженных на Россию недоделанных политологов в иностранных изданиях", которые пророчили главе Чечни скорую гибель. Он добавил, что такие инфовбросы призваны посеять рознь внутри РФ.
А ранее Рамзан Кадыров раскрыл число чеченских бойцов в зоне СВО. По его словам, боевые задачи на всей линии фронта выполняют более семи тысяч бойцов из региона.