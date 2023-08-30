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30 августа, 16:10

Кадыров заявил, что дважды обязан Путину жизнью

Кадыров заявил о готовности выполнить любой приказ Путина даже ценой своей жизни

<p>Глава Чечни Рамзан Кадыров и президент РФ Владимир Путин. Обложка © Телеграм-канал <a href="https://t.me/RKadyrov_95/3858" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kadyrov_95</a></p>

Глава Чечни Рамзан Кадыров и президент РФ Владимир Путин. Обложка © Телеграм-канал Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов выполнить любой приказ президента России Владимира Путина, которому он обязан жизнью — и не один раз, а дважды.

"Не устану повторять в очередной раз и снова скажу с гордостью: я пехотинец Верховного главнокомандующего России и не принадлежу сам себе. Я принадлежу религии, Родине и её интересам. И я готов выполнить любой приказ Владимира Владимировича, даже если итогом станет смерть", написал он в телеграм-канале, добавив, что дважды обязан жизнью главе государства.

Так Кадыров прокомментировал заявления "обиженных на Россию недоделанных политологов в иностранных изданиях", которые пророчили главе Чечни скорую гибель. Он добавил, что такие инфовбросы призваны посеять рознь внутри РФ.

Кадыров: России не нужны мирные переговоры, она и так выигрывает по всем фронтам

Кадыров: России не нужны мирные переговоры, она и так выигрывает по всем фронтам

А ранее Рамзан Кадыров раскрыл число чеченских бойцов в зоне СВО. По его словам, боевые задачи на всей линии фронта выполняют более семи тысяч бойцов из региона.

Александра Вишнякова
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