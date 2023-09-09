Российские военные предотвратили высадку украинского десанта в районе Днепра

Российские военные на Херсонском направлении предотвратили попытку высадки десанта ВСУ вблизи острова Тендровская коса. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

"На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на огневом поражении живой силы ВСУ, недопущении высадки на острова в русле реки Днепр, а также ведении контрбатарейной борьбы", — добавили в ведомстве.