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Опубликовано 9 сентября 2023, 10:23

Российские военные предотвратили высадку украинского десанта в районе Днепра

МО: ВС РФ не допустили высадку десанта ВСУ вблизи острова Тендровская коса

Российские военные на Херсонском направлении предотвратили попытку высадки десанта ВСУ вблизи острова Тендровская коса. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

"На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на огневом поражении живой силы ВСУ, недопущении высадки на острова в русле реки Днепр, а также ведении контрбатарейной борьбы", — добавили в ведомстве.

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Два беспилотника атаковали избирательный участок в Херсонской области

Ранее Лайф писал, что украинская армия потерпела разгром на острове Переяславский в устье Днепра. Как уточнили в Минобороны РФ, были уничтожены три ДРГ противника на Херсонском направлении.

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Никита Осипов
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