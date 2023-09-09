Российские военные предотвратили высадку украинского десанта в районе Днепра
МО: ВС РФ не допустили высадку десанта ВСУ вблизи острова Тендровская коса
Российские военные на Херсонском направлении предотвратили попытку высадки десанта ВСУ вблизи острова Тендровская коса. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.
"На Херсонском направлении основные усилия были сосредоточены на огневом поражении живой силы ВСУ, недопущении высадки на острова в русле реки Днепр, а также ведении контрбатарейной борьбы", — добавили в ведомстве.
Ранее Лайф писал, что украинская армия потерпела разгром на острове Переяславский в устье Днепра. Как уточнили в Минобороны РФ, были уничтожены три ДРГ противника на Херсонском направлении.
Shutterstock