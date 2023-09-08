Два беспилотника атаковали избирательный участок в Херсонской области
В Херсонской области два беспилотника совершили атаку на избирательный участок в преддверии единого дня голосования 10 сентября. Никто не пострадал. Об этом пишет SHOT.
Судя по всему, дроны целились по месту голосования в городе Скадовске. Также украинские беспилотники попытались нанести удары по участкам в Новой Каховке и Збурьевке. Всех присутствующих, в том числе членов избирательной комиссии, эвакуировали.
Напомним, в России в ближайшие трое суток пройдут выборы. 10 сентября 2023 года станет единым днём голосования. Закон предусматривает организацию и проведение выборов как в однодневном, так и в многодневном формате. Так, в Москве и Московской области голосование состоится с 8 по 10 сентября.
ТАСС / Алексей Коновалов