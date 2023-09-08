Два беспилотника атаковали избирательный участок в Херсонской области

В Херсонской области два беспилотника совершили атаку на избирательный участок в преддверии единого дня голосования 10 сентября. Никто не пострадал. Об этом пишет SHOT.

Судя по всему, дроны целились по месту голосования в городе Скадовске. Также украинские беспилотники попытались нанести удары по участкам в Новой Каховке и Збурьевке. Всех присутствующих, в том числе членов избирательной комиссии, эвакуировали.