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Опубликовано 8 сентября 2023, 10:04

Два беспилотника атаковали избирательный участок в Херсонской области

В Херсонской области два беспилотника совершили атаку на избирательный участок в преддверии единого дня голосования 10 сентября. Никто не пострадал. Об этом пишет SHOT.

Судя по всему, дроны целились по месту голосования в городе Скадовске. Также украинские беспилотники попытались нанести удары по участкам в Новой Каховке и Збурьевке. Всех присутствующих, в том числе членов избирательной комиссии, эвакуировали.

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Напомним, в России в ближайшие трое суток пройдут выборы. 10 сентября 2023 года станет единым днём голосования. Закон предусматривает организацию и проведение выборов как в однодневном, так и в многодневном формате. Так, в Москве и Московской области голосование состоится с 8 по 10 сентября.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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