Уже 50 тысяч москвичей приняли участие в электронном голосовании на выборах мэра
Уже более 50 тысяч человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах мэра столицы за первые два часа. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.
"Выдано бюллетеней — 54 051, получено бюллетеней — 50 000. До окончания голосования 2 дня 9 часов 38 минут", — цитирует ТАСС сообщение штаба.
Напомним, сегодня в Москве стартовали выборы мэра, голосование продлится три дня, до 10 сентября включительно, и отдать голос горожане смогут как очно, так и в онлайн-режиме. Для этого необходимо иметь постоянную московскую регистрацию, а для электронного голосования ещё нужна полная учётная запись на портале mos.ru. Кроме того, жители столицы выберут депутатов муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов.
ТАСС / Сергей Карпухин