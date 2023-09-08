Уже 50 тысяч москвичей приняли участие в электронном голосовании на выборах мэра

Уже более 50 тысяч человек приняли участие в дистанционном электронном голосовании на выборах мэра столицы за первые два часа. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами.

Выборы 2023 года в России: Когда и в каких регионах пройдёт единый день голосования 10 сентября

Напомним, сегодня в Москве стартовали выборы мэра, голосование продлится три дня, до 10 сентября включительно, и отдать голос горожане смогут как очно, так и в онлайн-режиме. Для этого необходимо иметь постоянную московскую регистрацию, а для электронного голосования ещё нужна полная учётная запись на портале mos.ru. Кроме того, жители столицы выберут депутатов муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов.