Выборы 2023 года в России: Когда и в каких регионах пройдёт единый день голосования 10 сентября Осенью 2023 года в России пройдут очередные региональные и муниципальные выборы. Почти в 30 регионах идёт подготовка к избирательному процессу, который пройдёт даже в удалённых уголках страны в специально установленный единый день голосования — 10 сентября. 7 августа, 16:00 Единый день голосования в 2023 году состоится 10 сентября. Фото © ТАСС / Александр Погожев

10 сентября 2023 года в Российской Федерации пройдёт единый день голосования (ЕДГ). Граждане смогут свободно выразить свою волю и выбрать представителей на различные уровни власти. Единый день голосования обычно проводится в воскресенье или праздничный день, чтобы обеспечить максимальную доступность для избирателей. Однако закон предусматривает организацию и проведение голосования на выборах как в однодневном, так и в многодневном формате. Это может быть один, два или три дня подряд, но обязательно включая единый день голосования — 10 сентября 2023 года. Так, в Москве и Московской области в этом году выборы будет проходить три дня подряд — с 8 по 10 сентября.

Всего в Российской Федерации в 2023 году состоятся выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Государственную думу, выборы глав 26 субъектов федерации (23 прямых и трое — через голосование в парламенте) и выборы депутатов законодательных (представительных) органов государственной власти в 16 субъектах Российской Федерации. Своих кандидатов выдвинули 23 политические партии, а общее количество заявленных участников превышает 63 тысячи человек.

Кого россияне будут выбрать в 2023 году

Дополнительные выборы в Государственную думу

Выборы депутатов Госдумы VIII созыва прошли 17–19 сентября, завершившись в единый день голосования 19 сентября 2021 года. Спустя два года будет определена судьба освободившихся по разным причинам мандатов. Фото © ТАСС / URA.RU / Катерина Сычкова

Центризбирком утвердил проведение дополнительных выборов депутатов Госдумы по четырём вакантным местам по одномандатным округам. Выборы начнутся 10 сентября и продлятся в течение трёх дней. В Липецкой области по округу № 114 состоятся довыборы на место Николая Борцова ("Единая Россия"). Он скоропостижно скончался 23 апреля 2023 года на 78-м году жизни.

В Карачаево-Черкесии (округ № 16) выберут депутата на место Джашарбена Узденова ("Единая Россия"). Во мистическому совпадению, он ушёл из жизни в тот же день — 23 апреля 2023 года.

В Красноярском крае 10 сентября пройдут довыборы по округу Дивногорский (№ 56). Представлявший его интересы депутат от "Единой России" Виктор Зубарев скончался 31 мая 2023 года в возрасте 62 лет.

В Крыму по Симферопольскому участку № 19 должны добрать в Госдуму кандидата на место Алексея Черняка. С 3 сентября 2022 года его депутатские полномочия были досрочно прекращены на основании письменного заявления.

Выборы глав субъектов РФ 10 сентября

В 2023 году в Единый день голосования пройдут выборы глав 26 регионов страны. Голосовать будут: в Хакасии

в Якутии

в Приморском крае

в Алтайском крае

в Красноярском крае

в Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах

в Москве

в Смоленской области

в Омской области

в Самарской области

в Нижегородской области

в Орловской области

в Новосибирской области

в Ивановской области

в Псковской области

в Воронежской области

в Кемеровской области

в Амурской области

в Тюменской области

в Магаданской области

в Московской области. Кроме того, выборы пройдут в новых регионах — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В регионах, где срок полномочий губернаторов придётся на срок после 10 июня 2023 года, выборы пройдут в единый день голосования в 2024 году.

Сергей Сокол — кандидат в губернаторы Хакасии, одного из самых проблемных российских регионов. Фото © Пресс-служба регионального отделения "Единой России" в Хакасии

Напомним, что всего в состав Российской Федерации входит 89 регионов и срок полномочий их глав определяет региональный закон, однако срок не может превышать пять лет.

Выборы депутатов законодательных органов субъектов РФ

Депутатов заксобраний в этом году будут выбирать в 16 регионах страны: Башкирия

Бурятия

Калмыкия

Якутия

Хакасия

Архангельская область

Владимирская область

Ивановская область

Иркутская область

Кемеровская область

Ростовская область

Смоленская область

Ульяновская область

Ярославская область

Забайкальский край

Ненецкий автономный округ. Все региональные парламенты имеют срок полномочий пять лет, депутатов в заксобрания избирают исключительно на выборах.

Почему единый день голосования проводят в сентябре

Идея проводить все выборы в один день возникла ещё в 2006 году. Сначала это был март или октябрь, однако затем решили проводить единый день голосования во второе воскресенье сентября, допустив возможность ещё двух выборных дней для удобства тех избирателей, которые уезжают на выходные за город или на дачи. Таким образом, удалось повысить явку граждан на избирательные участки и дало возможность голосовать за народных представителей различных уровней. В единый день голосования не входят только одни выборы — президентские.

Новые возможности для избирателей

Для участия в онлайн-голосовании в единый день голосования необходимо подать заявление через портал госуслуг. Фото © ТАСС / Ura.ru/ Владимир Андреев

В 2023 году регионам предоставляется больше прав в выборе способов и вариантов голосования. В этом году электронный формат на выборах применят 25 регионов, из них 18 — впервые. Центризбирком поддержал всех, подавших заявки на проведение дистанционного электронного голосования (сокращённо — ДЭГ) 10 сентября. Избиратели смогут использовать федеральную платформу голосования. Кроме того, на собственной платформе проголосуют жители столицы.

Такая форма голосования особенно удобна для тех, кто много перемещается по стране. По словам члена Центризбиркома Антона Лопатина, проект "Мобильный избиратель" даёт возможность каждому проголосовать по местонахождению. С помощью сервиса можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных кампаниях.

"Технология, на основе которой построено электронное голосование, не имеет аналогов в мире. Она обеспечивает неизменность данных, соблюдение конституционных принципов всеобщности и равенства и тайну голосования. С 2019 года мы планомерно увеличиваем количество регионов, которые принимают участие в дистанционном голосовании. Эта форма перспективна и будет развиваться дальше" Антон Лопатин

Чтобы принять участие в голосовании дистанционно, подайте заявление через сайт "Госуслуги". Если вдруг передумаете, его можно отозвать. Обратите внимание, что данные в учётной записи должны совпадать с данными регистра избирателей ЦИК России.

Приём заявлений продлится до 4 сентября 23:59 мск, за исключением Свердловской (до 5 сентября 23:59 мск), Челябинской и Томской областей (до 6 сентября 23:59 мск).

Выборы мэра Москвы – 2023

В сентябре москвичи будут выбирать мэра. В это же время в столице будут проходить выборы депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО. Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Антон Кардашов

Уже известно, что действующий столичный градоначальник Сергей Собянин станет одним из кандидатов на должность мэра Москвы в 2023 году. Он занимает этот пост с 2010 года и уже побеждал на выборах два раза — в 2013-м и 2018 году.

Кандидаты на выборах мэра Москвы могут баллотироваться от партий или как самовыдвиженцы. Во втором случае необходимо собрать в свою поддержку не менее 36 тысяч подписей избирателей и пройти муниципальный фильтр — не менее 110 подписей депутатов муниципальных районов от большинства городских округов. Помимо Собянина, который баллотируется от "Единой России", Мосгоризбирком зарегистрировал ещё четырёх кандидатов.Это Дмитрий Гусев (вице-спикер в ГД от "Справедливой России"), Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Зюганов (КПРФ) и Борис Чернышов (ЛДПР).

Выборы губернатора Подмосковья

Выборы губернатора Московской области состоятся 8–10 сентября 2023 года. Глава Подмосковья избирается сроком на пять лет. Избиратели смогут проголосовать как очно, так и удалённо — через систему ДЭГ. Избирательная комиссия Подмосковья зарегистрировала четырех кандидатов на выборы главы региона. Все они представили необходимое количество подписей депутатов в свою поддержку. 17 июня документы в Избирком Московской области для регистрации в качестве кандидата подал действующий глава региона Андрей Воробьёв. Осенью 2012 года президент России Владимир Путин назначил его на должность временно исполняющего обязанности губернатора Московской области после того, как прежний глава региона Сергей Шойгу был назначен министром обороны. Затем Воробьёв дважды выиграл губернаторские выборы (в 2013-м и 2018 году) и, таким образом, баллотируется уже на третий срок. 19 июня документы на выдвижение в избирком подали сразу трое депутатов Мособлдумы — Александр Наумов (КПРФ), Кирилл Жигарев (ЛДПР) и Анатолий Никитин (СРЗП — "Справедливая Россия — За правду"). Все они впоследствии были зарегистрированы областной избирательной комиссией. Кстати, Кирилл Жигарев стал официально зарегистрированным кандидатом на пост губернатора Подмосковья второй раз подряд. 6 июля Борис Надеждин подал документы в Мособлизбирком, став последним выдвиженцем на пост главы Подмосковья (от партии "Гражданская инициатива").

Голосование в новых регионах России

Жители новых российских регионов смогут проголосовать за кандидатов в депутаты своих законодательных собраний. Фото © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Несмотря на сложную обстановку, единый день голосования в 2023 году состоится в новых регионах страны. Жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать за кандидатов в депутаты своих законодательных собраний не только по месту жительства, но и ещё в 81 регионе России, где они оказались в силу разных причин.

Время работы избирательных участков и другие данные по единому дню голосования вы всегда можете уточнить на сайте Центральной избирательной комиссии и официальном сайте Правительства РФ.

Авторы Андрей Соколов