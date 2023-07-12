Мосгоризбирком зарегистрировал ещё четырёх кандидатов на пост мэра столицы
Мосгоризбирком зарегистрировал ещё четырёх кандидатов на выборы мэра Москвы. Ими стали Дмитрий Гусев (вице-спикер в ГД от "Справедливой России"), Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Зюганов (КПРФ) и Борис Чернышов (ЛДПР).
Как сообщает РИА "Новости", в общей сложности свои кандидатуры на пост мэра столицы выдвинули 12 человек, из них шесть — самовыдвиженцы. Как ранее сообщали журналистам в Мосгоризбиркоме, все решения по регистрации кандидатов будут приняты до 17 июля.
10 июля Лайф сообщал, что Сергей Собянин стал первым зарегистрированным кандидатом на пост мэра столицы. Все представленные им документы соответствуют требованиям законодательства, в том числе 115 подписей муниципальных депутатов. Выборы мэра Москвы пройдут в столице с 8 по 10 сентября.
ТАСС / Сергей Савостьянов