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12 июля, 12:59

Мосгоризбирком зарегистрировал ещё четырёх кандидатов на пост мэра столицы

Мосгоризбирком зарегистрировал ещё четырёх кандидатов на выборы мэра Москвы. Ими стали Дмитрий Гусев (вице-спикер в ГД от "Справедливой России"), Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Зюганов (КПРФ) и Борис Чернышов (ЛДПР).

Как сообщает РИА "Новости", в общей сложности свои кандидатуры на пост мэра столицы выдвинули 12 человек, из них шесть — самовыдвиженцы. Как ранее сообщали журналистам в Мосгоризбиркоме, все решения по регистрации кандидатов будут приняты до 17 июля.

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10 июля Лайф сообщал, что Сергей Собянин стал первым зарегистрированным кандидатом на пост мэра столицы. Все представленные им документы соответствуют требованиям законодательства, в том числе 115 подписей муниципальных депутатов. Выборы мэра Москвы пройдут в столице с 8 по 10 сентября.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Наталья Исакова
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