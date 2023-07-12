Мосгоризбирком зарегистрировал ещё четырёх кандидатов на пост мэра столицы

Мосгоризбирком зарегистрировал ещё четырёх кандидатов на выборы мэра Москвы. Ими стали Дмитрий Гусев (вице-спикер в ГД от "Справедливой России"), Владислав Даванков ("Новые люди"), Леонид Зюганов (КПРФ) и Борис Чернышов (ЛДПР).

Как сообщает РИА "Новости", в общей сложности свои кандидатуры на пост мэра столицы выдвинули 12 человек, из них шесть — самовыдвиженцы. Как ранее сообщали журналистам в Мосгоризбиркоме, все решения по регистрации кандидатов будут приняты до 17 июля.