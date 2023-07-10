Сергей Собянин зарегистрирован кандидатом на пост мэра Москвы
Московская городская избирательная комиссия зарегистрировала Сергея Собянина в качестве кандидата на пост мэра столицы. Все представленные Собяниным документы для регистрации соответствуют требованиям законодательства, в том числе 115 подписей муниципальных депутатов.
"Предлагаю принять следующее решение: зарегистрировать кандидата на должность мэра Москвы Сергея Семёновича Собянина, выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленного образца", — заявил на заседании комиссии заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут.
Собянин стал первым зарегистрированным кандидатом.
Напомним, Сергей Собянин выдвинут кандидатом от "Единой России" на выборы мэра Москвы, которые состоятся 10 сентября. Градоначальник занимает этот пост с 2010 года, он побеждал на выборах два раза — в 2013 и 2018 годах. Собянин рассказал, каким результатом на выборах главы города он был бы доволен. По его словам, это тот результат, когда "москвичи будут довольны итогами". Помимо Собянина кандидатуры на пост мэра выдвинули ещё 11 человек.
ТАСС / Егор Алеев