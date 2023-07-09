Собянин: В Москве за 11 лет благоустроили более 500 улиц, переулков и площадей

Мэр Москвы Сергей Собянин поделился итогами благоустройства города за последние 11 лет. По словам градоначальника, за это время были преображены сотни различных улиц, переулков и площадей.

Кадры преображения Москвы при мэре Сергее Собянине. Видео © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

"Благоустроили больше 500 улиц, переулков и площадей Москвы. Проделали большую работу: организовали удобные маршруты для пешеходов, расширили тротуары. Благодаря городскому проекту "Чистое небо" освободили множество улиц от нависающих проводов, убрав их под землю", — написал мэр в своём телеграм-канале.

Также за это время были созданы новые общественные пространства с качественным освещением, навигацией и лавочками, высажены деревья и кустарники. Для пассажиров общественного транспорта столичные власти разместили современные остановки, а уличные парковки сделали организованными.

Первыми местами, благоустроенными по новому стандарту в 2012 году, стали Кузнецкий Мост, часть Рождественки, Камергерский и Столешников переулки. Спустя год благоустроили Никольскую улицу, которая стала особенно популярной во время чемпионата мира по футболу 2018 года. За год до турнира появился пешеходный маршрут, который проходит от Никольской через Богоявленский переулок, Биржевую площадь и Рыбный переулок. А четыре года назад статус пешеходной приобрела и Школьная улица, которая сегодня представляет собой пространство для прогулок и проведения различных городских мероприятий, в том числе ярмарок, концертов и фестивалей.