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8 сентября, 06:27

В Москве стартовали выборы мэра

В Москве выбирают мэра и депутатов муниципальных образований ТиНАО

В Москве стартовали выборы мэра. Вместе с ним горожане также выберут депутатов муниципальных образований Троицкого и Новомосковского административных округов, сообщается на сайте столичной мэрии.

Голосование продлится три дня — до 10 сентября. Пройдёт оно как очно, так и в онлайн-режиме, а отдать свой голос можно будет в любой из дней с 8 до 20 часов. Чтобы принять участие в голосовании, гражданам необходимо иметь постоянную московскую регистрацию. Для электронного голосования нужна полная учётная запись на портале mos.ru.

Выборы 2023 года в России: Когда и в каких регионах пройдёт единый день голосования 10 сентября

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Кстати, президент России Владимир Путин планирует проголосовать на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме. Всё из-за плотного рабочего графика главы государства, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

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ТАСС / Андрей Гордеев

Максим Плетнёв
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    Parker Walshсегодня в 07:08

    Проверяйте подвалы даже перед региональными выборами

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