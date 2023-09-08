В Москве стартовали выборы мэра

Голосование продлится три дня — до 10 сентября. Пройдёт оно как очно, так и в онлайн-режиме, а отдать свой голос можно будет в любой из дней с 8 до 20 часов. Чтобы принять участие в голосовании, гражданам необходимо иметь постоянную московскую регистрацию. Для электронного голосования нужна полная учётная запись на портале mos.ru.