Путин проголосует на выборах мэра Москвы онлайн

Президент РФ Владимир Путин проголосует на выборах мэра Москвы в онлайн-формате. Электронное голосование выбрано из-за напряжённого графика главы государства. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Разумеется, будет голосовать на этих выборах и глава государства. График у него достаточно напряжённый. Насколько я знаю, он имеет в виду проголосовать в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы", — отметил представитель Кремля.