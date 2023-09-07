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7 сентября, 09:34

Путин проголосует на выборах мэра Москвы онлайн

Президент РФ Владимир Путин проголосует на выборах мэра Москвы в онлайн-формате. Электронное голосование выбрано из-за напряжённого графика главы государства. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Разумеется, будет голосовать на этих выборах и глава государства. График у него достаточно напряжённый. Насколько я знаю, он имеет в виду проголосовать в онлайн-режиме на выборах мэра Москвы", — отметил представитель Кремля.

Кстати, в прошлом году Владимир Путин тоже голосовал онлайн. Такой же способ голосования, как и президент, в этом году выбрали более 1,2 млн россиян — столько граждан уже подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

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Напомним, единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября. Пройдут выборы глав 26 регионов, включая новые субъекты России, выборы депутатов законодательных собраний в 16 субъектах. Также назначены довыборы депутатов в Госдуму РФ.

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Александр Юнашев
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