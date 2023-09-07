Более 1,2 млн россиян хотят проголосовать на выборах дистанционно
Более 1,2 млн россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в сентябре. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"По состоянию на вчерашний вечер заявление на участие в ДЭГ подали более 1 млн 200 тысяч человек. Для участия в ДЭГ на выборах в Москве предварительная подача заявления не требуется. Поэтому сейчас мы не знаем, сколько там человек могут проголосовать, но предполагаем, что большое количество", — отметила она.
Напомним, единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября. Пройдут выборы глав 26 регионов, включая новые субъекты России, выборы депутатов Законодательных собраний в 16 субъектах. Также назначены довыборы депутатов в Госдуму РФ. По данным на 30 августа, более 19 тысяч россиян в 16 регионах смогли принять участие в досрочном голосовании. Прежде всего речь идёт об отдалённых и труднодоступных районах.
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