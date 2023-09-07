Более 1,2 млн россиян хотят проголосовать на выборах дистанционно

Более 1,2 млн россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в сентябре. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"По состоянию на вчерашний вечер заявление на участие в ДЭГ подали более 1 млн 200 тысяч человек. Для участия в ДЭГ на выборах в Москве предварительная подача заявления не требуется. Поэтому сейчас мы не знаем, сколько там человек могут проголосовать, но предполагаем, что большое количество", — отметила она.