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7 сентября, 08:47

Более 1,2 млн россиян хотят проголосовать на выборах дистанционно

Более 1,2 млн россиян подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах в сентябре. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

"По состоянию на вчерашний вечер заявление на участие в ДЭГ подали более 1 млн 200 тысяч человек. Для участия в ДЭГ на выборах в Москве предварительная подача заявления не требуется. Поэтому сейчас мы не знаем, сколько там человек могут проголосовать, но предполагаем, что большое количество", отметила она.

Выборы 2023 года в России: Когда и в каких регионах пройдёт единый день голосования 10 сентября

Выборы 2023 года в России: Когда и в каких регионах пройдёт единый день голосования 10 сентября

Напомним, единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября. Пройдут выборы глав 26 регионов, включая новые субъекты России, выборы депутатов Законодательных собраний в 16 субъектах. Также назначены довыборы депутатов в Госдуму РФ. По данным на 30 августа, более 19 тысяч россиян в 16 регионах смогли принять участие в досрочном голосовании. Прежде всего речь идёт об отдалённых и труднодоступных районах.

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Александра Вишнякова
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