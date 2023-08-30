Тысячи россиян уже проголосовали на сентябрьских выборах досрочно

Уже более 19 тысяч россиян в 16 регионах России смогли принять участие в досрочном голосовании. Они это сделали прежде всего в отдалённых и труднодоступных местах. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

"По состоянию на сей момент в 16 субъектах РФ досрочно проголосовали 19 472 наших избирателя", — сказала она на заседании комиссии.

Большинство из них — 19 211 человек — проголосовали на участках в труднодоступных или отдалённых местах. Ещё 261 избиратель отдал свой голос на судах, которые будут находиться в плавании в дни голосования.