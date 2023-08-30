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30 августа, 09:18

Тысячи россиян уже проголосовали на сентябрьских выборах досрочно

ЦИК: Более 19 тысяч избирателей в 16 регионах уже проголосовали досрочно

Уже более 19 тысяч россиян в 16 регионах России смогли принять участие в досрочном голосовании. Они это сделали прежде всего в отдалённых и труднодоступных местах. Об этом рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

"По состоянию на сей момент в 16 субъектах РФ досрочно проголосовали 19 472 наших избирателя", — сказала она на заседании комиссии.

Большинство из них — 19 211 человек — проголосовали на участках в труднодоступных или отдалённых местах. Ещё 261 избиратель отдал свой голос на судах, которые будут находиться в плавании в дни голосования.

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Напомним, единый день голосования в этом году назначен на 10 сентября. Пройдут выборы глав 26 регионов, включая новые субъекты России, выборы депутатов законодательных собраний в 16 субъектах. Также назначены довыборы депутатов в Госдуму РФ. Ранее в МИД РФ объяснили призывы Киева бойкотировать выборы в новых регионах.

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Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Андрей Григорьев
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