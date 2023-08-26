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26 августа, 08:23

В МИД РФ объяснили призывы Киева бойкотировать выборы в новых регионах

МИД: Киев хочет бойкота выборов в новых регионах РФ, игнорируя мнение жителей

Киев требует от мировой общественности не признавать выборы в новых российских регионах 10 сентября, тем самым игнорируя мнение миллионов жителей. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

"Подобными действиями Киев в очередной раз демонстрирует, что ему нет никакого дела до мнения миллионов жителей этих российских регионов, которые не хотят иметь ничего общего с неонацистским киевским режимом", подчеркнула дипломат.

"Единая Россия" предложила Путину кандидатов в главы новых регионов России

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Напомним, ранее Верховная рада обратилась к иностранным парламентам, правительствам и международным организациям в связи с предстоящими в новых регионах России сентябрьскими выборами. 287 украинских депутатов призвали иностранных коллег не признавать результаты голосования в ДНР, ЛНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей.

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ТАСС / Михальченко Николай

Татьяна Миссуми
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