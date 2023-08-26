В МИД РФ объяснили призывы Киева бойкотировать выборы в новых регионах
МИД: Киев хочет бойкота выборов в новых регионах РФ, игнорируя мнение жителей
Киев требует от мировой общественности не признавать выборы в новых российских регионах 10 сентября, тем самым игнорируя мнение миллионов жителей. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
"Подобными действиями Киев в очередной раз демонстрирует, что ему нет никакого дела до мнения миллионов жителей этих российских регионов, которые не хотят иметь ничего общего с неонацистским киевским режимом", — подчеркнула дипломат.
Напомним, ранее Верховная рада обратилась к иностранным парламентам, правительствам и международным организациям в связи с предстоящими в новых регионах России сентябрьскими выборами. 287 украинских депутатов призвали иностранных коллег не признавать результаты голосования в ДНР, ЛНР, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей.
ТАСС / Михальченко Николай