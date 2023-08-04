"Единая Россия" предложила Путину кандидатов в главы новых регионов России

Генсовет "Единой России" предложил президенту РФ Владимиру Путину кандидатуры от партии на должности руководителей четырёх новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Как отметили в партии, все четверо кандидатов имеют опыт управления регионами в сложнейших условиях. В частности, Пушилин и Пасечник успешно руководят республиками уже пять лет, а Балицкий и Сальдо работают с ЕР с первых дней спецоперации.