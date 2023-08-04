"Единая Россия" предложила Путину кандидатов в главы новых регионов России
Генсовет "Единой России" предложил президенту РФ Владимиру Путину кандидатуры от партии на должности руководителей четырёх новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает пресс-служба партии.
"Ими стали врио главы ДНР, секретарь Донецкого регионального отделения партии ЕР Денис Пушилин; врио главы ЛНР Леонид Пасечник; врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий; врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо", — говорится в сообщении.
Как отметили в партии, все четверо кандидатов имеют опыт управления регионами в сложнейших условиях. В частности, Пушилин и Пасечник успешно руководят республиками уже пять лет, а Балицкий и Сальдо работают с ЕР с первых дней спецоперации.
Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что в новых регионах готовность к проведению выборов уже почти полная. Основная проблема, отметил он, заключается в прилегающих к фронту участках. Жители этих территорий смогут проголосовать на 328 участках по всей России.
ТАСС / POOL / Михаил Воскресенский