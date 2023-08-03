В ОП увидели запрос общества на стабильность в грядущих губернаторских выборах

17 российских губернаторов из 21 в этом году идут на второй срок. Это говорит о запросе общества на стабильность. Так считает руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований, член Общественной палаты РФ Дарья Кислицына.

"У нас не так много новых врио в этом цикле. Это, с одной стороны, новшество, с другой стороны, это говорит об эффективности кадровых подходов так называемой школы губернаторов, они себя оправдали. 17 губернаторов из 21 идут на второй срок. Это говорит о запросе общества на стабильность", — отметила она в ходе круглого стола ЭИСИ на тему "Выборы-2023: электоральные нововведения".

В качестве эталонного примера предвыборной активности Кислицына выделила кампанию в Москве: все пятеро кандидатов ещё до момента регистрации были известны и позволяли себе яркие пиар-ходы.

"Они заняли свою нишу, сформировали свои образы. В части регионов этого не достаёт", — добавила эксперт.