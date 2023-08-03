Эксперт Малинин отметил высокую партийную активность перед выборами в России

В России в этом году наблюдается высокая активность партий в преддверии выборов, что говорит об их поступательном развитии. Об этом сказал учредитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества", член экспертного клуба "Дигория" Алексей Малинин в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований "Конкуренция на выборах 2023: итоги выдвижения".

"Партийная активность в этом году особенно высока. Многие малые или новые партии принимают участие. Парламентские партии, конечно, представлены на выборах практически во всех регионах", — отметил он.

Больше всего представителей от "Единой России", КПРФ и ЛДПР, однако их пытаются теснить и малые партии, продолжил эксперт. Так, "Коммунисты России" стараются создать конкуренцию крупным игрокам в регионах. Также высокую активность проявляют "Партия пенсионеров" и "Родина".

"Система политических партий благодаря таким масштабным кампаниям кристаллизуется, развивается, она может и видоизменяться", — заключил Малинин.