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3 августа, 15:00

Эксперт Малинин отметил высокую партийную активность перед выборами в России

<p>Алексей Малинин. Фото © <a href="https://pressria.ru/20230803/955190808.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Международный мультимедийный пресс-центр "Россия сегодня"</a></p>

Алексей Малинин. Фото © Международный мультимедийный пресс-центр "Россия сегодня"

В России в этом году наблюдается высокая активность партий в преддверии выборов, что говорит об их поступательном развитии. Об этом сказал учредитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества", член экспертного клуба "Дигория" Алексей Малинин в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований "Конкуренция на выборах 2023: итоги выдвижения".

"Партийная активность в этом году особенно высока. Многие малые или новые партии принимают участие. Парламентские партии, конечно, представлены на выборах практически во всех регионах", — отметил он.

Больше всего представителей от "Единой России", КПРФ и ЛДПР, однако их пытаются теснить и малые партии, продолжил эксперт. Так, "Коммунисты России" стараются создать конкуренцию крупным игрокам в регионах. Также высокую активность проявляют "Партия пенсионеров" и "Родина".

"Система политических партий благодаря таким масштабным кампаниям кристаллизуется, развивается, она может и видоизменяться", заключил Малинин.

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На этом же мероприятии директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев сообщил, что на выборах всех уровней, которые состоятся в России 10 сентября — в единый день голосования, — своих кандидатов выдвинули 23 политические партии, а общее количество заявленных участников превышает 63 тысячи человек.

Татьяна Миссуми
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