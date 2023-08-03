Эксперт Григорьев: Большинство российских партий объединяет патриотическая повестка

На выборах всех уровней, которые состоятся в России 10 сентября — в единый день голосования, — своих кандидатов выдвинули 23 политические партии, а общее количество заявленных участников превышает 63 тысячи человек. Такие данные озвучил директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев в ходе круглого стола ЭИСИ "Конкуренция на выборах 2023: итоги выдвижения".

Средний уровень конкуренции на выборах высших должностных лиц, по подсчётам экспертов, составляет порядка шести кандидатов на место, не меньший уровень конкуренции наблюдается и среди партий на выборах в региональные заксобрания. Но есть факторы, которые объединяют большинство участников различных кампаний на выборах разных уровней.

"Патриотическая повестка органично встроена в деятельность большинства российских партий. Эффект консолидации партийного поля продемонстрирован и в ходе июньских событий. Вне патриотического консенсуса остаётся довольно узкая часть российского партийного поля, которая находится в некой стадии кризиса. В условиях достижения стратегического патриотического консенсуса российские партии сохраняют индивидуальность, свой идеологический подход в публичной политике", — отметил Григорьев.

Эксперты ЭИСИ также пришли к выводу, то партийное участие увеличилось по сравнению прошлым годом. После бурного всплеска партстроительства в 2012–2014 годах по итогам серии избирательных кампаний произошло естественное сбалансирование номинальной численности и реальной активности политических партий. 2023 год демонстрирует признаки интенсивного роста политической системы, когда партии, показавшие себя как развитые и стабильные институты, закрепляют успех и повышают качество участия в избирательных кампаниях.