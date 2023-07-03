Памфилова: ЦИК делает всё возможное для подготовки выборов в новых регионах
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) делает всё возможное для подготовки к проведению выборов в новых регионах (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области). Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она назвала данное событие историческим.
Элла Памфилова доложила Владимиру Путину о подготовке к выборам в новых регионах. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"
"Мои коллеги, многие из ЦИК, из регионов наших часто там бывают, помогают, то есть мы не понаслышке знаем, что там происходит. Понимаем, что ситуация сложная, что [там действует] военное положение, но тем не менее при определённых условиях те поправки, которые сейчас приняты, дают возможность выборы проводить", — отметила глава ЦИК.
Памфилова добавила, что главы четырёх новых субъектов РФ обратились к ЦИК с инициативой провести выборы и орган проконсультировался по этому поводу с ФСБ и Минобороны, а также взвесил все за и против. В конечном счёте, отметила она, комиссия поддержала предложение. Причём финансирование выборного процесса уже обеспечено.
Однако, учитывая возможное возникновение непредвиденных обстоятельств в отдельных районах субъектов, ЦИК оставляет за собой право отложить проведение там выборов.
"Мы непременно этим правом воспользуемся, если на то будут серьёзные основания", — заключила Памфилова.
Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что в новых регионах готовность к проведению выборов уже почти полная. Основная проблема, отметил он, заключается в прилегающих к фронту участках. Выборы там пройдут уже 10 сентября, однако жители смогут проголосовать за кандидатов на 328 участках по всей России. Несмотря на действующее в новых регионах военное положение, народное волеизъявление там проводить можно благодаря принятым недавно поправкам.
ТАСС / Александр Казаков