Памфилова: ЦИК делает всё возможное для подготовки выборов в новых регионах

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) делает всё возможное для подготовки к проведению выборов в новых регионах (ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области). Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Она назвала данное событие историческим.

Элла Памфилова доложила Владимиру Путину о подготовке к выборам в новых регионах. Видео © Telegram / "Кремль. Новости"

"Мои коллеги, многие из ЦИК, из регионов наших часто там бывают, помогают, то есть мы не понаслышке знаем, что там происходит. Понимаем, что ситуация сложная, что [там действует] военное положение, но тем не менее при определённых условиях те поправки, которые сейчас приняты, дают возможность выборы проводить", — отметила глава ЦИК.

Памфилова добавила, что главы четырёх новых субъектов РФ обратились к ЦИК с инициативой провести выборы и орган проконсультировался по этому поводу с ФСБ и Минобороны, а также взвесил все за и против. В конечном счёте, отметила она, комиссия поддержала предложение. Причём финансирование выборного процесса уже обеспечено.

Однако, учитывая возможное возникновение непредвиденных обстоятельств в отдельных районах субъектов, ЦИК оставляет за собой право отложить проведение там выборов.