Госдума приняла во II чтении поправки к закону о выборах при военном положении
Госдума приняла во втором чтении поправки в законодательство, которые устанавливают особенности проведения выборов и референдумов при военном положении. Об этом сообщили в пресс-службе ГД.
Теперь референдумы и выборы в органы государственной власти и местного самоуправления могут проводить на территориях, где введено военное положение, на основе позиции ЦИК России, Минобороны и ФСБ. При этом выборы могут проводиться как на всей территории, так и частично.
Поправки к закону о выборах в новых регионах России при военном положении были внесены 3 мая. В Думе подчеркнули, что это решит противоречия в законе и позволит гражданам на новых территориях выразить свою политическую волю.
LIFE / Эмин Калантаров