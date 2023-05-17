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Регион
Опубликовано 17 мая 2023, 15:20

Госдума приняла во II чтении поправки к закону о выборах при военном положении

Госдума приняла во втором чтении поправки в законодательство, которые устанавливают особенности проведения выборов и референдумов при военном положении. Об этом сообщили в пресс-службе ГД.

Теперь референдумы и выборы в органы государственной власти и местного самоуправления могут проводить на территориях, где введено военное положение, на основе позиции ЦИК России, Минобороны и ФСБ. При этом выборы могут проводиться как на всей территории, так и частично.

Представлен логотип единого дня голосования
Представлен логотип единого дня голосования

Поправки к закону о выборах в новых регионах России при военном положении были внесены 3 мая. В Думе подчеркнули, что это решит противоречия в законе и позволит гражданам на новых территориях выразить свою политическую волю.

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LIFE / Эмин Калантаров

Ирина Фальке
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