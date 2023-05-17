"Cимвол поддержки наших воинов": Представлен логотип единого дня голосования
Глава ЦИК Элла Памфилова представила логотип единого дня голосования – 2023
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на обучающем семинаре для пресс-служб региональных избиркомов представила логотип единого дня голосования 2023 года, который пройдёт 10 сентября.
Логотип единого дня голосования – 2023. Фото © Telegram / ЦИК России
"На нём изображена одновременно и привычная всем галочка, и буква V в цветах российского флага — как символ поддержки наших воинов, которые сражаются за Россию", — приводятся слова Памфиловой в телеграм-канале ЦИК.
Председатель Центризбиркома выразила надежду, что все регионы без исключения поддержат наш логотип и будут использовать его на предстоящих выборах.
Ранее Памфилова назвала "рефлексирующим ковёрным клоуном" украинского президента Владимира Зеленского, который ввёл санкции против ЦИК РФ. Его очередные политические конвульсии не имеют никакого значения, отметила председатель Центризбиркома.
ТАСС / Сергей Савостьянов