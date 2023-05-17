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17 мая, 09:01

"Cимвол поддержки наших воинов": Представлен логотип единого дня голосования

Глава ЦИК Элла Памфилова представила логотип единого дня голосования – 2023

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на обучающем семинаре для пресс-служб региональных избиркомов представила логотип единого дня голосования 2023 года, который пройдёт 10 сентября.

Логотип единого дня голосования – 2023. Фото © Telegram / ЦИК России

Логотип единого дня голосования – 2023. Фото © Telegram / ЦИК России

"На нём изображена одновременно и привычная всем галочка, и буква V в цветах российского флага — как символ поддержки наших воинов, которые сражаются за Россию", — приводятся слова Памфиловой в телеграм-канале ЦИК.

Председатель Центризбиркома выразила надежду, что все регионы без исключения поддержат наш логотип и будут использовать его на предстоящих выборах.

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Ранее Памфилова назвала "рефлексирующим ковёрным клоуном" украинского президента Владимира Зеленского, который ввёл санкции против ЦИК РФ. Его очередные политические конвульсии не имеют никакого значения, отметила председатель Центризбиркома.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Савостьянов

Никита Никонов
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