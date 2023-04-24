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24 апреля, 02:48

Глава ЦИК раскрыла, где будет электронное голосование на выборах президента

Памфилова: Электронное голосование на выборах будет там, где уже было опробовано

Дистанционное электронное голосование на выборах президента России в 2024 году пройдёт только в тех регионах, где оно уже было опробовано. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

"Мы так предполагаем сейчас, что дистанционное электронное голосование на президентских выборах будет проходить именно в тех регионах, где оно опробовано в предыдущем, в этом году. Чтобы мы понимали, насколько регион качественно проводит это голосование", — сказала она на встрече со студентами в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске.

Памфилова: Подготовка к выборам президента России в 2024 году идёт уже 5 лет

Памфилова: Подготовка к выборам президента России в 2024 году идёт уже 5 лет

В тех субъектах страны, где не проводилось электронное голосование, на президентских выборах его применять не будут, добавила она, отметив, что Хабаровский край относится к таким регионам.

Ранее Лайф писал, что ЦИК рассматривает заявки на проведение дистанционного электронного голосования в 2023 году. Элла Памфилова предполагала, что в текущем году ДЭГ может стать самым масштабным по сравнению с предыдущими.

Обложка ©

t.me / ЦИК России

Артур Лапсаков
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