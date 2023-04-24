Глава ЦИК раскрыла, где будет электронное голосование на выборах президента

Дистанционное электронное голосование на выборах президента России в 2024 году пройдёт только в тех регионах, где оно уже было опробовано. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

"Мы так предполагаем сейчас, что дистанционное электронное голосование на президентских выборах будет проходить именно в тех регионах, где оно опробовано в предыдущем, в этом году. Чтобы мы понимали, насколько регион качественно проводит это голосование", — сказала она на встрече со студентами в Тихоокеанском государственном университете в Хабаровске.

В тех субъектах страны, где не проводилось электронное голосование, на президентских выборах его применять не будут, добавила она, отметив, что Хабаровский край относится к таким регионам.