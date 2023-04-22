Памфилова назвала Зеленского "ковёрным клоуном" после санкций против ЦИК
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Санкции, введённые сегодня президентом Украины Владимиром Зеленским, являются "очередными политическими конвульсиями" и не имеют значения. Об этом заявила глава попавшего в чёрный список Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
"А какое значение имеют очередные политические конвульсии рефлексирующего ковёрного клоуна? Да никакое. Пусть кувыркается, пока хозяева ему позволяют", — сказала она в беседе с ТАСС.
Напомним, сегодня Владимир Зеленский ввёл санкции против Центризбиркома и российских парламентских партий. В частности, речь идёт о КПРФ, ЛДПР, партиях "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" и "Новые люди".