В Думу внесли поправки о выборах в новых регионах России при военном положении

В Госдуму внесены поправки к закону о военном положении для проведения выборов четырёх новых регионах: ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом говорится на сайте Думы.

Глава Комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников призвал внести изменения в ст. 7 данного закона, который исключает проведения выборов на территориях, где введено военное положение. Авторы поправок уверены, что нужно дать возможность гражданам в этих регионах "выразить свою политическую волю".

"В законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что в них осенью 2023 года должны пройти выборы. Чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам выразить свою политическую волю, такие поправки стоит принять", — сказано в пояснительной записке к проекту.