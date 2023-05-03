В Думу внесли поправки о выборах в новых регионах России при военном положении

В Госдуму внесены поправки к закону о военном положении для проведения выборов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом говорится на сайте Думы.

Глава Комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников уточнил, что согласно ст. 7 данного закона, на территориях, где введено военное положение, выборы и референдумы не проводятся. Однако, чтобы дать возможность гражданам "выразить свою политическую волю", необходимо принять данные поправки, считает депутат.

"В законах о принятии в состав России новых субъектов говорится, что в них осенью 2023 года должны пройти выборы. Чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность гражданам выразить свою политическую волю, такие поправки стоит принять", — сказано в пояснительной записке к проекту.