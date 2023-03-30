Политолог Чеснаков рассказал о высоких рейтингах губернаторов в преддверии выборов

Кампания по выборам губернаторов в этом году проходит на фоне сплочения россиян вокруг президента Владимира Путина, а также при высоких рейтингах представителей власти. Об этом рассказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Важно выделить общий фон, который выражается в феномене мобилизации вокруг президента, общественном консенсусе по ключевым вопросам повестки, в высоких рейтингах представителей власти и положительной оценке их действий, а также в исторически минимальном протестном потенциале", — сказал он в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Губернаторские избирательные кампании стартовали".