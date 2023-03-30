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30 марта, 17:57

Политолог Чеснаков рассказал о высоких рейтингах губернаторов в преддверии выборов

Кампания по выборам губернаторов в этом году проходит на фоне сплочения россиян вокруг президента Владимира Путина, а также при высоких рейтингах представителей власти. Об этом рассказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

"Важно выделить общий фон, который выражается в феномене мобилизации вокруг президента, общественном консенсусе по ключевым вопросам повестки, в высоких рейтингах представителей власти и положительной оценке их действий, а также в исторически минимальном протестном потенциале", сказал он в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Губернаторские избирательные кампании стартовали".

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А ранее глава Самарской области Дмитрий Назаров сообщил Владимиру Путину о планах вновь попытать удачу на выборах губернатора осенью текущего года. Российский лидер положительно отреагировал на это и пожелал Назарову успехов.

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ТАСС / Александр Щербак

Александра Вишнякова
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