Политолог Чеснаков рассказал о высоких рейтингах губернаторов в преддверии выборов
Кампания по выборам губернаторов в этом году проходит на фоне сплочения россиян вокруг президента Владимира Путина, а также при высоких рейтингах представителей власти. Об этом рассказал руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.
"Важно выделить общий фон, который выражается в феномене мобилизации вокруг президента, общественном консенсусе по ключевым вопросам повестки, в высоких рейтингах представителей власти и положительной оценке их действий, а также в исторически минимальном протестном потенциале", — сказал он в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Губернаторские избирательные кампании стартовали".
А ранее глава Самарской области Дмитрий Назаров сообщил Владимиру Путину о планах вновь попытать удачу на выборах губернатора осенью текущего года. Российский лидер положительно отреагировал на это и пожелал Назарову успехов.
ТАСС / Александр Щербак