Потуремский: "Новички" среди врио губернаторов уже показали себя эффективными управленцами

Активная фаза подготовки к выборам глав регионов РФ стартовала с первых назначений врио в Чукотском автономном округе, Смоленской и Омской областях. Избирательные кампании в этих субъектах политологи так и назвали — кампании "новичков", однако "новички" уже показали себя эффективными управленцами. Об этом заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

"Мы видим, что подбор кандидатов проходит в тех векторах, которые привычны: губернаторы новой волны, "школа губернаторов" — основной поставщик кадров на должности губернаторов, они показывают свою эффективность. Приходят люди, связанные с опытом государственной муниципальной службы в новых регионах. Президент говорил, что опыт СВО окажется максимально востребованным, это мы и видим", — отметил политолог в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Губернаторские избирательные кампании стартовали".