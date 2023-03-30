Потуремский: "Новички" среди врио губернаторов уже показали себя эффективными управленцами
Активная фаза подготовки к выборам глав регионов РФ стартовала с первых назначений врио в Чукотском автономном округе, Смоленской и Омской областях. Избирательные кампании в этих субъектах политологи так и назвали — кампании "новичков", однако "новички" уже показали себя эффективными управленцами. Об этом заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.
"Мы видим, что подбор кандидатов проходит в тех векторах, которые привычны: губернаторы новой волны, "школа губернаторов" — основной поставщик кадров на должности губернаторов, они показывают свою эффективность. Приходят люди, связанные с опытом государственной муниципальной службы в новых регионах. Президент говорил, что опыт СВО окажется максимально востребованным, это мы и видим", — отметил политолог в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Губернаторские избирательные кампании стартовали".
Потуремский назвал кадровые решения этого сезона поводом для рефлексии, однако, по его словам, перестановки на Чукотке, в Смоленске и Омске не связаны с конкретными проблемами.
Напомним, 15 марта президент России Владимир Путин утвердил на пост врио главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова, 17 марта назначил Василия Анохина врио губернатора Смоленской области, а 29 марта сменил главу Омской области: место Александра Буркова занял Виталий Хоценко. И Кузнецов, и Анохин, и Хоценко являются выпускниками "школы губернаторов".
LIFE / Владимир Суворов