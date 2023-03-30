Пушилин назначил выпускника "школы губернаторов" Евгения Солнцева главой Правительства ДНР

Солнцев уже доказал свою готовность и способность работать в самых сложных условиях: в июне 2022 года он без раздумий сменил работу в Правительстве РФ в Москве на работу в ДНР. В правительстве республики Солнцев курировал вопросы строительства, ЖКХ и транспорта, и этот блок показал высокую эффективность. За особые заслуги на данном участке работы чиновник был награждён орденом Дружбы. Он также является выпускником программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ), которую в народе называют "школой губернаторов".