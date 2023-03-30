Пушилин назначил выпускника "школы губернаторов" Евгения Солнцева главой Правительства ДНР
Евгений Солнцев. Обложка © t.me / Правительство ДНР
Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал указ о назначении бывшего первого вице-премьера республики Евгения Солнцева на пост главы Правительства ДНР. Об этом говорится в телеграм-канале властей региона.
"Назначить председателем Правительства ДНР Солнцева Евгения Александровича", — указано в тексте.
Солнцев уже доказал свою готовность и способность работать в самых сложных условиях: в июне 2022 года он без раздумий сменил работу в Правительстве РФ в Москве на работу в ДНР. В правительстве республики Солнцев курировал вопросы строительства, ЖКХ и транспорта, и этот блок показал высокую эффективность. За особые заслуги на данном участке работы чиновник был награждён орденом Дружбы. Он также является выпускником программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ), которую в народе называют "школой губернаторов".
Ранее сообщалось, что Правительство Донецкой Народной Республики уходит в отставку, но продолжит работать дальше до формирования нового кабмина. Того требует закон из-за перевода премьер-министра региона Виталия Хоценко на должность врио губернатора Омской области.