Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

30 марта, 11:54

Правительство ДНР уходит в отставку из-за смены премьер-министра

Правительство ДНР уходит в отставку, но будет продолжать исполнять обязанности

Правительство Донецкой Народной Республики уходит в отставку, но продолжит работать дальше до формирования нового кабмина. Того требует закон из-за перевода премьер-министра региона Виталия Хоценко на должность врио губернатора Омской области, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"После того как президент [РФ Владимир Путин] назначил Виталия Хоценко в Омскую область и, соответственно, Виталий Павлович освобождён от должности председателя Правительства ДНР, правительство формально уходит в отставку. Но оно будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава. Фактически все продолжают работать на своих местах", — объяснил Пушилин у себя в телеграм-канале.

Он предложил Народному совету (парламенту) ДНР на должность нового премьер-министра ДНР кандидатуру первого вице-премьера Евгения Солнцева. Сейчас чиновник отвечает в кабмине за восстановление и строительство, а этот блок показал высокую результативность.

Пушилин назвал нового главу Омской области Хоценко профессионалом и командным человеком

Пушилин назвал нового главу Омской области Хоценко профессионалом и командным человеком

Ранее Путин сменил главу Омской области. Александр Бурков досрочно покинул должность, а на его место назначен председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко. Хоценко является выпускником "Школы губернаторов" и финалистом конкурса "Лидеры России" 2018–2019 годов.

Обложка ©

ТАСС / Александр Рюмин

Андрей Бражников
  • Новости
  • Денис Пушилин
  • Политика России
  • Политика
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров