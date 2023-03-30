Правительство ДНР уходит в отставку из-за смены премьер-министра

Правительство Донецкой Народной Республики уходит в отставку, но продолжит работать дальше до формирования нового кабмина. Того требует закон из-за перевода премьер-министра региона Виталия Хоценко на должность врио губернатора Омской области, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

"После того как президент [РФ Владимир Путин] назначил Виталия Хоценко в Омскую область и, соответственно, Виталий Павлович освобождён от должности председателя Правительства ДНР, правительство формально уходит в отставку. Но оно будет исполнять свои обязанности до формирования нового состава. Фактически все продолжают работать на своих местах", — объяснил Пушилин у себя в телеграм-канале.

Он предложил Народному совету (парламенту) ДНР на должность нового премьер-министра ДНР кандидатуру первого вице-премьера Евгения Солнцева. Сейчас чиновник отвечает в кабмине за восстановление и строительство, а этот блок показал высокую результативность.