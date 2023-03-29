Пушилин назвал нового главу Омской области Хоценко профессионалом и командным человеком
Пушилин: Назначенному врио губернатора Омской области Хоценко в ДНР удалось решить сложнейшие задачи
Виталий Хоценко. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин
Виталию Хоценко, которого сегодня президент РФ Владимир Путин назначил врио губернатора Омской области, удалось решить ряд сложнейших задач на посту главы Правительства ДНР. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"За время работы в этой должности Виталию Павловичу удалось решить целый пул сложнейших задач, в том числе связанных с переходным интеграционным периодом. Богатый опыт, накопленный в том числе в Минпромторге РФ, очень помог республике. Профессионал, готовый работать на благо России, не жалея себя", — написал Пушилин в своём телеграм-канале.
По его словам, Хоценко умеет трудиться в команде и с ним комфортно работать. Пушилин поблагодарил коллегу за самоотверженный труд, поздравил с назначением и пожелал дальнейших успехов.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин сменил главу Омской области. Александр Бурков досрочно покинул должность, а на его место назначен председатель Правительства ДНР Виталий Хоценко. Хоценко является выпускником "школы губернаторов" и финалистом конкурса "Лидеры России" 2018–2019 годов.