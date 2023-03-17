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17 марта, 17:10

Путин назначил Василия Анохина врио губернатора Смоленской области

<p>Путин назначил Василия Анохина врио губернатора Смоленской области. Фото © t.me / <a href="https://t.me/news_kremlin/1602" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кремль. Новости"</a></p>

Путин назначил Василия Анохина врио губернатора Смоленской области. Фото © t.me / "Кремль. Новости"

Президент РФ Владимир Путин назначил Василия Анохина временно исполняющим обязанности губернатора Смоленской области. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

"Смоленская область не является для вас чужой. Вы работали там не так давно и на высоком уровне. Вами получен хороший опыт в правительстве, и очень рассчитываю, что все эти знания и хорошие контакты в правительстве позволят эффективно решать стоящие перед областью задачи", — обратился глава государства к Анохину.

Тот в свою очередь пообещал не подвести как жителей региона, так и руководство страны, а также выразил готовность достичь всех поставленных целей в развитии области.

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Напомним, Василий Анохин — выпускник четвёртого потока "школы губернаторов" программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, стартовавшей в 2017 году на базе ВШГУ. До него пост губернатора Смоленской области занимал Алексей Островский, Анохин являлся его вице-губернатором, а позже был назначен директором департамента регионального развития правительства РФ.

Татьяна Миссуми
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