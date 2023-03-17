Путин назначил Василия Анохина врио губернатора Смоленской области

"Смоленская область не является для вас чужой. Вы работали там не так давно и на высоком уровне. Вами получен хороший опыт в правительстве, и очень рассчитываю, что все эти знания и хорошие контакты в правительстве позволят эффективно решать стоящие перед областью задачи", — обратился глава государства к Анохину.