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28 марта, 12:47

Путин пожелал успехов главе Самарской области на грядущих выборах губернатора

<p>Обложка © ТАСС / Климентьев Михаил</p>

Обложка © ТАСС / Климентьев Михаил

Губернатор Самарской области Дмитрий Назаров сообщил главе государства Владимиру Путину о планах вновь попытать удачу на выборах губернатора региона осенью этого года. Об этом журналистам рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сегодня по итогам доклада президенту о положении дел в Самарской области Азаров также проинформировал главу государства о том, что с учётом масштабных задач, стоящих перед Самарской областью, и в связи с истечением в этом году срока пребывания на посту губернатора намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах", — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента.

По словам Пескова, российский лидер положительно отреагировал на это и пожелал главе региона успехов.

В ходе встречи с Владимиром Путиным Дмитрий Азаров также анонсировал планы тольяттинского завода АвтоВАЗ вдвое увеличить в этом году производство автомобилей.

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Максим Плетнёв
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