Путин пожелал успехов главе Самарской области на грядущих выборах губернатора

"Сегодня по итогам доклада президенту о положении дел в Самарской области Азаров также проинформировал главу государства о том, что с учётом масштабных задач, стоящих перед Самарской областью, и в связи с истечением в этом году срока пребывания на посту губернатора намерен выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах", — цитирует ТАСС пресс-секретаря президента.