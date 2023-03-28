Путин: Вся страна переживает в связи с гибелью самарских военных в Макеевке 1 января

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым заявил, что вся страна переживает в связи с гибелью военнослужащих в Макеевке (ДНР) 1 января.

По словам руководителя субъекта, регион прошёл тяжёлые испытания. Азаров отметил, что гибель в ходе ракетного удара военнослужащих, призванных из Самарской области, стала ударом и испытанием для всех жителей. "Мы скорбим и переживаем вместе с родными и близкими людьми", добавил губернатор.

"Конечно, особое внимание, семьям военнослужащих, которые погибли, защитникам Отечества. Здесь нам сильно помогло то, что мы первыми в стране создали социальные паспорта семей военнослужащих. Мы знали о составе семьи, о вопросах, проблемах, которые есть, и старались находиться в постоянном контакте с семьями военнослужащих. Когда беда постучала в дверь, мы также постарались быть рядом", — подчеркнул губернатор.