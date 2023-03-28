Путин: Вся страна переживает в связи с гибелью самарских военных в Макеевке 1 января
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым заявил, что вся страна переживает в связи с гибелью военнослужащих в Макеевке (ДНР) 1 января.
По словам руководителя субъекта, регион прошёл тяжёлые испытания. Азаров отметил, что гибель в ходе ракетного удара военнослужащих, призванных из Самарской области, стала ударом и испытанием для всех жителей. "Мы скорбим и переживаем вместе с родными и близкими людьми", добавил губернатор.
"Вся страна переживает", — ответил глава государства.
Глава региона также рассказал, как помогают бойцам из Самарской области.
"Конечно, особое внимание, семьям военнослужащих, которые погибли, защитникам Отечества. Здесь нам сильно помогло то, что мы первыми в стране создали социальные паспорта семей военнослужащих. Мы знали о составе семьи, о вопросах, проблемах, которые есть, и старались находиться в постоянном контакте с семьями военнослужащих. Когда беда постучала в дверь, мы также постарались быть рядом", — подчеркнул губернатор.
Напомним, 1 января ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в Макеевке в ДНР. Два реактивных снаряда были сбиты дежурными средствами ПВО, четыре с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание. Изначально сообщалось о 63 погибших военных, однако после разбора завалов число жертв выросло до 89. Причиной трагедии в Минобороны РФ назвали использование военнослужащими личных телефонов в районе досягаемости удара противника.
ТАСС / Гавриил Григоров