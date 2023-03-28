Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

28 марта, 11:36

Путин: Вся страна переживает в связи с гибелью самарских военных в Макеевке 1 января

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым заявил, что вся страна переживает в связи с гибелью военнослужащих в Макеевке (ДНР) 1 января.

По словам руководителя субъекта, регион прошёл тяжёлые испытания. Азаров отметил, что гибель в ходе ракетного удара военнослужащих, призванных из Самарской области, стала ударом и испытанием для всех жителей. "Мы скорбим и переживаем вместе с родными и близкими людьми", добавил губернатор.

"Вся страна переживает", — ответил глава государства.

Глава региона также рассказал, как помогают бойцам из Самарской области.

В Минобороны РФ сообщили об операции возмездия за удар по Макеевке

В Минобороны РФ сообщили об операции возмездия за удар по Макеевке

"Конечно, особое внимание, семьям военнослужащих, которые погибли, защитникам Отечества. Здесь нам сильно помогло то, что мы первыми в стране создали социальные паспорта семей военнослужащих. Мы знали о составе семьи, о вопросах, проблемах, которые есть, и старались находиться в постоянном контакте с семьями военнослужащих. Когда беда постучала в дверь, мы также постарались быть рядом", — подчеркнул губернатор.

Напомним, 1 января ВСУ нанесли удар по пункту временной дислокации одной из российских воинских частей в Макеевке в ДНР. Два реактивных снаряда были сбиты дежурными средствами ПВО, четыре с осколочно-фугасной боевой частью попали в здание. Изначально сообщалось о 63 погибших военных, однако после разбора завалов число жертв выросло до 89. Причиной трагедии в Минобороны РФ назвали использование военнослужащими личных телефонов в районе досягаемости удара противника.

Обложка ©

ТАСС / Гавриил Григоров

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
  • Самарская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров