Памфилова: Цифровая система "Выборы" будет готова к президентской кампании

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала, что цифровая система "Выборы" будет готова к президентской кампании в 2024 году.

"У нас уже к президентским выборам будет готов цифровой аналог нашей государственной автоматизированной системы "Выборы". Основное преимущество, которое её делает неуязвимой, в том, что она будет полностью автономна от глобальной системы, от Интернета", — заявила Памфилова, отметив, что будет и наше "железо", и программное обеспечение.

Также глава ЦИК коснулась и предстоящих выборов в сентябре. По её словам, избирательная кампания будет довольно масштабной и впервые в ней примут участие четыре новых региона РФ.