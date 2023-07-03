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3 июля, 10:45

Памфилова: Цифровая система "Выборы" будет готова к президентской кампании

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным рассказала, что цифровая система "Выборы" будет готова к президентской кампании в 2024 году.

"У нас уже к президентским выборам будет готов цифровой аналог нашей государственной автоматизированной системы "Выборы". Основное преимущество, которое её делает неуязвимой, в том, что она будет полностью автономна от глобальной системы, от Интернета", — заявила Памфилова, отметив, что будет и наше "железо", и программное обеспечение.

Также глава ЦИК коснулась и предстоящих выборов в сентябре. По её словам, избирательная кампания будет довольно масштабной и впервые в ней примут участие четыре новых региона РФ.

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Напомним, ранее Владимир Путин заявил, что президентские выборы в 2024 году состоятся в строгом соответствии с законом. А вот о своём участии в кампании российский лидер пока не объявлял.

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ТАСС / Ведомости / Максим Стулов

Александр Юнашев
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