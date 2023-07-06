Эксперты ЭИСИ: Качественная работа губернаторов важнее партийной принадлежности

Эксперты ЭИСИ в ходе круглого стола в четверг, 6 июля, обсудили избирательную кампанию 2023 года. Участники дискуссии отметили, что качественная и эффективная работа губернаторов важнее их партийной принадлежности и избирательная кампания в этом году это подтверждает. Так, директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский представил основные показатели электорального рейтинга, составленного на основе опросов избирателей в регионах страны.

"На первом месте губернатор Самарской области Дмитрий Азаров — 87%, глава Псковской области Михаил Ведерников — 85,8% и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин — 85,7%. Замыкают линейку губернатор Воронежской области Александр Гусев — 59,5% и губернатор Алтайского края Виктор Томенко — 58%. У главы Республики Хакасия Валентина Коновалова — 35%. Почему такой низкий процент у Коновалова? Основные причины: отсутствие контакта с жителями, с крупными региональными корпорациями, неэффективная кадровая политика, не идёт речи об инвестициях в регион, потому что нет взаимодействия с федеральным центром, обилие пиара", — добавил эксперт.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Дело, судя по всему, не в партийной принадлежности Коновалова, ведь у другого представителя КПРФ — губернатора Орловской области Андрея Клычкова — рейтинг куда выше, отметил Потуремский. С ним согласились и другие участники круглого стола ЭИСИ.

"Андрей Клычков, губернатор Орловской области, представитель партии КПРФ, показал себя довольно хорошо: рост расходов на поддержку промышленности, привлечение миллиардов инвестиций, рост по машиностроению, по сельскому хозяйству. Всё это говорит о том, что Клычков не считает регион стулом, на котором ты можешь выписать себе огромную пенсию. И 75% одобрения — заслуженный показатель. При этом другой представитель КПРФ, губернатор Хакасии Валентин Коновалов, показывает совсем другие результаты. Одна из последних новостей — регион установил рекорд по уровню бедности в стране, по уровню безработицы Хакасия тоже на первом месте. Упало промышленное производство, снизился объём добычи полезных ископаемых. Я не антикоммунист, хотя коммунистов не люблю. Я за справедливость. В данном случае справедливо было бы, если бы этот человек встал на колени перед народом Хакасии и повинился за то, как он провёл эти годы, и ушёл бы в отставку", — отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Выборы в Республике Хакасия. Фото © ТАСС / Александр Колбасов

В свою очередь, "Единая Россия", как отметили эксперты, представляет своих наиболее сильных и достойных кандидатов, прошедших непростую процедуру предварительного голосования. По словам управляющего директора ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдуса Алиева, единороссы работают над формами работы с избирателями и со своими сторонниками не только во время кампании, но и круглый год. Кроме того, это единственная партия, всерьёз занимающаяся предварительным голосованием, в котором в этом году в общей сложности приняли участие более 3 миллионов человек.

"Партия вносит серьёзный вклад в легитимизацию выборного процесса, всей избирательной системы. Все кандидаты на должность губернатора, выдвинутые от "Единой России", — фавориты предвыборной гонки", — отметил он.

Одна из отличительных черт этой избирательной кампании — партийная консолидация. По словам генерального директора АНО "Институт региональных проблем" Натальи Линдигрин, партии проявляют её по-разному.

"КПРФ Приморья показательно отказалась выдвигать кандидата в губернаторы. Свой "бойкот" они объяснили тем, что не имеют достаточного представительства в избирательных комиссиях. Однако, скорее всего, это попытка избежать провала. "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" придерживается другой тактики — более честной и открытой. Они выступили с поддержкой ряда кандидатов от "Единой России" в Омской и Нижегородской областях. Ещё один достаточно интересный предвыборный ход — это союз "Новых людей" и "Партии роста". Союз достаточно логичен: политические силы придерживаются схожей идеологии. Россия прошла этап создания новых партий, и в ближайшее время нас ждут объединения и союзы", — рассуждает эксперт.

Одним из самых важных инструментов избирательной кампании по-прежнему остаются социальные сети, которые кандидаты используют всё чаще и активнее. По словам члена экспертного клуба "Дигория", аналитика Центра политической конъюнктуры Ильи Гераскина, с каждой кампанией в России кандидаты всё больше нуждаются в интернет-штабах. Их работа в соцсетях даёт много преимуществ с точки зрения укрепления своих позиций и привлечения новой аудитории. Большинство кандидатов используют социальные сети, чаще всего — "ВКонтакте" и Telegram.

"Общая рамка — прямые эфиры в Telegram как новый формат взаимодействия с аудиторией. Например, врио губернатора Красноярского края Михаил Котюков провёл уже два подобных эфира. Но самая популярная площадка — "ВКонтакте", ею пользуются 63 кандидата. Соцсети требуют постоянного внимания. Анализ показал, что большинство действующих глав регионов, участвующих в выборах, многократно превосходят своих конкурентов и по количеству подписчиков, и по вовлечённости аудитории", — отметил Гераскин.

Институт общественного наблюдения тоже находится в активной подготовительной фазе к единому дню голосования. В 43 регионах России уже завершилось обучение преподавателей, которые в июле и августе проведут семинары для всех желающих стать общественными наблюдателями на выборах в сентябре. По словам исполнительного директора ассоциации "Независимый общественный мониторинг", председателя Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёны Булгаковой, обучение по программе будет проводиться и в новых регионах России.

"Качественное независимое наблюдение возможно только при предварительной всесторонней подготовке. В регионах обучены и готовы к работе 337 региональных преподавателей. В этом году в 24 регионах будет применяться федеральная система ДЭГ, из них 18 регионов пройдут процедуру впервые. Мы готовим "золотой стандарт" наблюдения за ДЭГ для обучения и работы общественных наблюдателей", — сообщила она.