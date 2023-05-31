В предварительном голосовании "Единой России" приняли участие более 150 участников СВО
В предварительном голосовании "Единой России" приняли участие более 150 участников и ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам в среду секретарь генсовета партии и глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.
Например, в Волгоградской области профессиональный военный и участник СВО Александр Нелепин, который после ранения вернулся в родной регион, занял первое место в территориальной группе № 5 на выборах депутатов городской Думы.
"Ряд наших победителей и сейчас находятся на передовой. Партия каждому из них поможет с прохождением всех последующих выборных процедур", — сообщил Турчак.
Напомним, что электронное предварительное голосование "Единой России" проходило с 22 по 28 мая в тех регионах, где этой осенью состоятся выборы. В частности, в единый день голосования, 10 сентября, пройдут выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
ТАСС / Станислав Красильников