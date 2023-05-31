В предварительном голосовании "Единой России" приняли участие более 150 участников СВО

В предварительном голосовании "Единой России" приняли участие более 150 участников и ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам в среду секретарь генсовета партии и глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.

Например, в Волгоградской области профессиональный военный и участник СВО Александр Нелепин, который после ранения вернулся в родной регион, занял первое место в территориальной группе № 5 на выборах депутатов городской Думы.

"Ряд наших победителей и сейчас находятся на передовой. Партия каждому из них поможет с прохождением всех последующих выборных процедур", — сообщил Турчак.