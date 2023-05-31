Регион

Уведомления отключены

31 мая, 15:50

В предварительном голосовании "Единой России" приняли участие более 150 участников СВО

В предварительном голосовании "Единой России" приняли участие более 150 участников и ветеранов специальной военной операции. Об этом сообщил журналистам в среду секретарь генсовета партии и глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак.

Например, в Волгоградской области профессиональный военный и участник СВО Александр Нелепин, который после ранения вернулся в родной регион, занял первое место в территориальной группе № 5 на выборах депутатов городской Думы.

"Ряд наших победителей и сейчас находятся на передовой. Партия каждому из них поможет с прохождением всех последующих выборных процедур", — сообщил Турчак.

Медведев: Несмотря на хакерские атаки, голосование на праймериз ЕР состоялось

Медведев: Несмотря на хакерские атаки, голосование на праймериз ЕР состоялось

Напомним, что электронное предварительное голосование "Единой России" проходило с 22 по 28 мая в тех регионах, где этой осенью состоятся выборы. В частности, в единый день голосования, 10 сентября, пройдут выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Обложка ©

ТАСС / Станислав Красильников

Марина Калегина
  • Новости
  • Единая Россия
  • Андрей Турчак
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров