Медведев: Несмотря на хакерские атаки, голосование на праймериз ЕР состоялось

"Система успешно выдержала большое количество кибератак, а их, естественно, было много, и всё, понятно, из-за рубежа. Это наши друзья старались нам сорвать эти процедуры, но у них ничего не вышло", — сказал Медведев на заседании генсовета ЕР.

Напомним, что электронное предварительное голосование "Единой России" проходило с 22 по 28 мая в тех регионах, где этой осенью состоятся выборы. В частности, в единый день голосования, 10 сентября, пройдут выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В 25 регионах будут избираться губернаторы, среди них Херсонская и Запорожская, Самарская, Орловская и Нижегородская области, Красноярский, Алтайский и Приморский края, а также республики Хакасия и Саха. Жители ряда регионов также будут выбирать депутатов регионального и местного уровней — в 20 заксобраний, 16 городских дум, а также органы местного самоуправления.