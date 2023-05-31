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31 мая, 15:23

Медведев: Несмотря на хакерские атаки, голосование на праймериз ЕР состоялось

Во время предварительного голосования "Единой России" были зафиксированы хакерские атаки из-за рубежа, но попытки сорвать праймериз оказались безуспешны. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Медведев.

"Система успешно выдержала большое количество кибератак, а их, естественно, было много, и всё, понятно, из-за рубежа. Это наши друзья старались нам сорвать эти процедуры, но у них ничего не вышло", — сказал Медведев на заседании генсовета ЕР.

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Напомним, что электронное предварительное голосование "Единой России" проходило с 22 по 28 мая в тех регионах, где этой осенью состоятся выборы. В частности, в единый день голосования, 10 сентября, пройдут выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В 25 регионах будут избираться губернаторы, среди них Херсонская и Запорожская, Самарская, Орловская и Нижегородская области, Красноярский, Алтайский и Приморский края, а также республики Хакасия и Саха. Жители ряда регионов также будут выбирать депутатов регионального и местного уровней — в 20 заксобраний, 16 городских дум, а также органы местного самоуправления.

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Сайт "Единой России"

Наталья Исакова
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