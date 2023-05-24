В предварительном голосовании "Единой России" приняли участие 1,5 млн человек

В предварительном голосовании "Единой России" уже приняли участие полтора миллиона избирателей. Об этом сообщила в среду пресс-служба политсилы. Цифра не окончательная — голосование продлится до 28 мая.

Электронное предварительное голосование "Единой России" проходит с 22 мая 2023 года в тех регионах, где этой осенью состоятся выборы. В единый день голосования, 10 сентября, пройдут выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В 25 регионах будут избираться губернаторы, среди них Херсонская и Запорожская, Самарская, Орловская и Нижегородская области, Красноярский, Алтайский и Приморский края, а также республики Хакасия и Саха. Жители регионов также будут выбирать депутатов регионального и местного уровней — 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления.