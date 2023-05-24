Регион

Уведомления отключены

24 мая, 12:26

В предварительном голосовании "Единой России" приняли участие 1,5 млн человек

В предварительном голосовании "Единой России" уже приняли участие полтора миллиона избирателей. Об этом сообщила в среду пресс-служба политсилы. Цифра не окончательная — голосование продлится до 28 мая.

"В предварительном голосовании уже приняли участие 1,5 миллиона человек", говорится в телеграм-канале единороссов.

Электронное предварительное голосование "Единой России" проходит с 22 мая 2023 года в тех регионах, где этой осенью состоятся выборы. В единый день голосования, 10 сентября, пройдут выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В 25 регионах будут избираться губернаторы, среди них Херсонская и Запорожская, Самарская, Орловская и Нижегородская области, Красноярский, Алтайский и Приморский края, а также республики Хакасия и Саха. Жители регионов также будут выбирать депутатов регионального и местного уровней — 20 заксобраний, 16 городских дум столиц субъектов, а также органов местного самоуправления.

Собянин будет выдвигаться на выборы мэра Москвы от "Единой России"

Собянин будет выдвигаться на выборы мэра Москвы от "Единой России"

А ранее сообщалось, что участники конкурса на взлом системы электронного предварительного голосования "Единой России" не выявили уязвимостей. Тестовая инфраструктура исследовалась как минимум с 3,6 тысячи IP-адресов, но отчётов о зафиксированных "дырах" не поступало.

Обложка ©

Пресс-служба "Единой России"

Марина Калегина
  • Новости
  • Единая Россия
  • Наука и Технологии
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров