"Белые хакеры" не смогли взломать систему предварительного голосования

Участники конкурса на взлом системы электронного предварительного голосования "Единой России" не выявили уязвимостей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба партии.

Тестовая инфраструктура исследовалась как минимум с 3,6 тысячи IP-адресов, но отчётов о зафиксированных "дырах" не поступало.

"География участников — широкая: Германия, Индонезия, Япония, Финляндия, Сингапур, США, Бразилия, Австралия, Чехия. Система была подвержена проверкам на различные уязвимости: SQL Injection, нарушение MIME-типов загружаемых файлов; сканирование уязвимостей сетевой инфраструктуры, попытка осуществления DDOS-атак для нарушения работы системы", — рассказал руководитель ИТ-проектов единоросов Вячеслав Сатеев.