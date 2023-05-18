"Белые хакеры" не смогли взломать систему предварительного голосования
"Единая Россия": Конкурсанты не выявили "дыр" в системе предварительного голосования
Участники конкурса на взлом системы электронного предварительного голосования "Единой России" не выявили уязвимостей. Об этом сообщила в четверг пресс-служба партии.
Тестовая инфраструктура исследовалась как минимум с 3,6 тысячи IP-адресов, но отчётов о зафиксированных "дырах" не поступало.
"География участников — широкая: Германия, Индонезия, Япония, Финляндия, Сингапур, США, Бразилия, Австралия, Чехия. Система была подвержена проверкам на различные уязвимости: SQL Injection, нарушение MIME-типов загружаемых файлов; сканирование уязвимостей сетевой инфраструктуры, попытка осуществления DDOS-атак для нарушения работы системы", — рассказал руководитель ИТ-проектов единоросов Вячеслав Сатеев.
А ранее Лайф писал, что Центризбирком получил заявки на проведение онлайн-голосования из 25 регионов. Оно может охватить 458 выборов и 1495 видов бюллетеней. Общее число избирателей составляет примерно 23 миллиона.
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