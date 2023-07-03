Политолог Минченко назвал героями членов избиркомов в новых регионах России

В России достаточно стабильно идёт подготовка к единому дню голосования, и, несмотря на специальную военную операцию, работа ведётся в том числе и в новых регионах. Так президент коммуникационного холдинга "Минченко консалтинг" Евгений Минченко прокомментировал встречу президента РФ Владимира Путина с главой Центризбиркома Эллой Памфиловой.

"Убрали большое количество бюрократических ограничений, облегчили возможность для голосования, создали экстерриториальные участки. И в целом, мне кажется, система выстроена достаточно неплохо. Особенно на новых территориях, где, конечно же, члены избирательных комиссий — это героические люди. И в общем, понятно, что там работа в избирательных комиссиях требует особого мужества", — отметил собеседник Лайфа.

Минченко подчеркнул, что, несмотря на непростую ситуацию, подготовка к выборам проводится планово и без каких-то эксцессов.