"Новые люди" и Партия роста решили объединиться в политический союз, который станет основой для более широкой коалиции всех прогрессивных сил России. Об этом объявил лидер "Новых людей" Алексей Нечаев.

"Наши центральные органы приняли решение о создании политического союза двух партий как основы для более широкой коалиции всех прогрессивных сил России", — сказал он на пресс-конференции.

Как объяснил Нечаев, речь идёт не о юридическом объединении. По его убеждению, в настоящее время более важен вопрос о будущем России и необходимых шагах для того, "чтобы она оставалась современной страной, чтобы она развивалась".