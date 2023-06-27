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27 июня, 09:37

"Новые люди" и Партия роста решили объединиться в политический союз

"Новые люди" и Партия роста решили объединиться в политический союз, который станет основой для более широкой коалиции всех прогрессивных сил России. Об этом объявил лидер "Новых людей" Алексей Нечаев.

"Наши центральные органы приняли решение о создании политического союза двух партий как основы для более широкой коалиции всех прогрессивных сил России", — сказал он на пресс-конференции.

Как объяснил Нечаев, речь идёт не о юридическом объединении. По его убеждению, в настоящее время более важен вопрос о будущем России и необходимых шагах для того, "чтобы она оставалась современной страной, чтобы она развивалась".

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А ранее ЛДПР выдвинула вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова кандидатом от партии на выборах мэра Москвы. Такое решение было принято на внеочередной конференции московского отделения.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Андрей Бражников
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