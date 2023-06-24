В Госдуме заявили, что консолидация в России станет ещё сильнее

Россия и её народ преодолевали различные трудности, поэтому справятся и сегодня. Об этом заявил депутат Госдумы от "Единой России" Адальби Шхагошев. Его слова приводит в телеграм-канале пресс-служба партии.

"Наша страна преодолевала самые серьёзные ситуации, так будет и сейчас — консолидация станет ещё сильнее. Так было в 90-е и начале нулевых, когда шла борьба с терроризмом на Северном Кавказе", — сказал он.

По словам депутата, вопрос с военным мятежом удастся решить, если россияне будут следовать тезисам, которые произнёс в своём обращении президент РФ Владимир Путин. Самое неприятное в происходящем, отметил Шхагошев, — втягивание на путь конфронтации военных, которые буквально недавно бились за Россию.