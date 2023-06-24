В Госдуме заявили, что консолидация в России станет ещё сильнее
Депутат Шхагошев: РФ преодолеет нынешние трудности, как это было раньше
Россия и её народ преодолевали различные трудности, поэтому справятся и сегодня. Об этом заявил депутат Госдумы от "Единой России" Адальби Шхагошев. Его слова приводит в телеграм-канале пресс-служба партии.
"Наша страна преодолевала самые серьёзные ситуации, так будет и сейчас — консолидация станет ещё сильнее. Так было в 90-е и начале нулевых, когда шла борьба с терроризмом на Северном Кавказе", — сказал он.
По словам депутата, вопрос с военным мятежом удастся решить, если россияне будут следовать тезисам, которые произнёс в своём обращении президент РФ Владимир Путин. Самое неприятное в происходящем, отметил Шхагошев, — втягивание на путь конфронтации военных, которые буквально недавно бились за Россию.
"После завершения борьбы с международным терроризмом тысячи людей мы выводили, которые идеологически были обмануты и втянуты в это гражданское противостояние. По этому пути сегодня, к сожалению, движутся определённые силы", — подчеркнул депутат, заверив, что есть полная решимость преодолеть все трудности.
Ранее Лайф писал, что главы республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей выразили президенту России Владимиру Путину поддержку на фоне вооружённого мятежа, который устроила ЧВК "Вагнер". Также главу государства поддержали уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, Совет Федерации, депутаты Госдумы. В МИД РФ сообщили, что в ситуации с попыткой вооружённого мятежа России нужно только единение под знамёнами главнокомандующего, поскольку противник только и ждёт нашей междоусобицы.
Напомним, в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковую ошибку и заверил, что действия против мятежников будут жёсткими.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев