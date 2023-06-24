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24 июня, 13:36

В Госдуме заявили, что консолидация в России станет ещё сильнее

Депутат Шхагошев: РФ преодолеет нынешние трудности, как это было раньше

Россия и её народ преодолевали различные трудности, поэтому справятся и сегодня. Об этом заявил депутат Госдумы от "Единой России" Адальби Шхагошев. Его слова приводит в телеграм-канале пресс-служба партии.

"Наша страна преодолевала самые серьёзные ситуации, так будет и сейчас — консолидация станет ещё сильнее. Так было в 90-е и начале нулевых, когда шла борьба с терроризмом на Северном Кавказе", — сказал он.

По словам депутата, вопрос с военным мятежом удастся решить, если россияне будут следовать тезисам, которые произнёс в своём обращении президент РФ Владимир Путин. Самое неприятное в происходящем, отметил Шхагошев, — втягивание на путь конфронтации военных, которые буквально недавно бились за Россию.

"После завершения борьбы с международным терроризмом тысячи людей мы выводили, которые идеологически были обмануты и втянуты в это гражданское противостояние. По этому пути сегодня, к сожалению, движутся определённые силы", — подчеркнул депутат, заверив, что есть полная решимость преодолеть все трудности.

Комбат легендарного батальона "Спарта" выразил полную поддержку Путину

Комбат легендарного батальона "Спарта" выразил полную поддержку Путину

Ранее Лайф писал, что главы республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей выразили президенту России Владимиру Путину поддержку на фоне вооружённого мятежа, который устроила ЧВК "Вагнер". Также главу государства поддержали уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, Совет Федерации, депутаты Госдумы. В МИД РФ сообщили, что в ситуации с попыткой вооружённого мятежа России нужно только единение под знамёнами главнокомандующего, поскольку противник только и ждёт нашей междоусобицы.

Напомним, в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковую ошибку и заверил, что действия против мятежников будут жёсткими.

Обложка ©

ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Светлана Оперук
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