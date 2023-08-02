Кузнецова посоветовала кандидатам-единороссам "пройти ногами" всю ДНР перед выборами

Задача "Единой России" получить квалифицированное большинство на выборах в Заксобрание ДНР и в органы местного самоуправления Красного Лимана, Володарского и Мангуша. Об этом заявила вице-спикер Госдумы, замсекретарь генсовета партии Анна Кузнецова на конференции донецкого отделения.

"Одна из главных задач кандидатов — максимально работать с людьми. Пройти ногами всю территорию, понимая ситуацию с безопасностью", — отметила она.