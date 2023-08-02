Кузнецова посоветовала кандидатам-единороссам "пройти ногами" всю ДНР перед выборами
Кузнецова: "Единая Россия" надеется получить большинство на выборах в ДНР
Задача "Единой России" получить квалифицированное большинство на выборах в Заксобрание ДНР и в органы местного самоуправления Красного Лимана, Володарского и Мангуша. Об этом заявила вице-спикер Госдумы, замсекретарь генсовета партии Анна Кузнецова на конференции донецкого отделения.
"Одна из главных задач кандидатов — максимально работать с людьми. Пройти ногами всю территорию, понимая ситуацию с безопасностью", — отметила она.
Предвыборная работа будет нацелена на развитие ключевых сфер жизни в новых регионах, а также на восстановление благополучия и мирной жизни, добавила Кузнецова.
Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что в новых регионах готовность к проведению выборов уже почти полная. Основная проблема, отметил он, заключается в прилегающих к фронту участках. Выборы там пройдут уже 10 сентября, однако жители смогут проголосовать за кандидатов на 328 участках по всей России.
ТАСС / Сергей Фадеичев