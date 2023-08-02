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Регион
Опубликовано 2 августа 2023, 16:35

Кузнецова посоветовала кандидатам-единороссам "пройти ногами" всю ДНР перед выборами

Кузнецова: "Единая Россия" надеется получить большинство на выборах в ДНР

Задача "Единой России" получить квалифицированное большинство на выборах в Заксобрание ДНР и в органы местного самоуправления Красного Лимана, Володарского и Мангуша. Об этом заявила вице-спикер Госдумы, замсекретарь генсовета партии Анна Кузнецова на конференции донецкого отделения.

"Одна из главных задач кандидатов — максимально работать с людьми. Пройти ногами всю территорию, понимая ситуацию с безопасностью", отметила она.

Предвыборная работа будет нацелена на развитие ключевых сфер жизни в новых регионах, а также на восстановление благополучия и мирной жизни, добавила Кузнецова.

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Ранее зампредседателя ЦИК Николай Булаев заявил, что в новых регионах готовность к проведению выборов уже почти полная. Основная проблема, отметил он, заключается в прилегающих к фронту участках. Выборы там пройдут уже 10 сентября, однако жители смогут проголосовать за кандидатов на 328 участках по всей России.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Татьяна Миссуми
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