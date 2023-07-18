"Единая Россия" открыла штаб общественной поддержки в Луганске

Первый в новых регионах штаб общественной поддержки партии "Единая Россия" открылся в Луганске, сообщает пресс-служба политической организации.

"Теперь мы вместе будем вырабатывать тактику и стратегию решения возникающих вопросов, тактику развития нашего региона на территории России. Хотел бы, чтобы в обсуждении программы приняли участие все жители республики, чтобы они внесли свои предложения, — где-то построить дорогу, организовать ФАП, оказать иные виды помощи", — отметил врио главы ЛНР Леонид Пасечник на церемонии открытия.

Руководитель Центрального исполкома ЕР Александр Сидякин рассказал, что сбор предложений в программу пройдёт как очно, так и онлайн. По его словам, всю вторую половину июля и август в штабе вместе с местными жителями будет обсуждаться программа развития ЛНР. С ней команда партии и пойдёт на выборы в совет народных депутатов, советы муниципальных образований.

Как подчеркнула замсекретаря Генсовета ЕР Дарья Лантратова, особое внимание при формировании народной программы партии необходимо уделить социальной сфере, чтобы каждый житель "почувствовал, что он живёт в сильном государстве".